Iskaznica sadrži kvalificirane certifikate koji omogućuju pravno valjano elektroničko potpisivanje medicinske dokumentacije i drugih elektroničkih transakcija...
Od utorka nova pravila HZZO-a: Bez nove iskaznice nema pristupa zdravstvenom sustavu
Pristup Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske (CEZIH) od 1. srpnja ove godine bit će moguć isključivo putem novih iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). HZZO navodi i da je obavijestio sve zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike u Hrvatskoj da 30. lipnja 2026. istječe valjanost HZZO pametnih kartica koje su dugi niz godina služile za pristup nacionalnim zdravstvenim informacijskim sustavima.
Ističe se i da je nova iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika službeni dokument koji, uz potvrdu statusa zdravstvenog radnika, omogućuje sigurnu elektroničku identifikaciju i pristup zdravstvenim informacijskim sustavima.
Iskaznica sadrži kvalificirane certifikate koji omogućuju pravno valjano elektroničko potpisivanje medicinske dokumentacije i drugih elektroničkih transakcija, uključujući kvalificirani elektronički potpis s vremenskom ovjerom te pristup udaljenim certifikatima.
Iz HZZO-a ističu da će prelazak na jedinstveni sustav identifikacije i elektroničkog potpisivanja povećati sigurnost, pouzdanost i učinkovitost digitalnih procesa u zdravstvu te zdravstvenim radnicima omogućiti jednostavniji i suvremeniji način rada.
Zavod je zahvalio korisnicima na uspješnom prijelazu na novi sustav i još jednom podsjetio da od 1. srpnja pristup CEZIH-u više neće biti moguć korištenjem dosadašnjih HZZO pametnih kartica.
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