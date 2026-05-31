Od utorka nove cijene goriva?

Vozače bi od utorka na benzinskim postajama mogle dočekati niže cijene goriva. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema aktualnoj formuli za izračun cijena, benzin bi trebao pojeftiniti za tri centa po litri. Ako Vlada ne promijeni trošarine, nova cijena litre benzina iznosila bi 1,61 euro. Još veće pojeftinjenje očekuje se kod eurodizela. Njegova bi cijena trebala pasti za pet centi po litri, čime bi se cijene benzina i dizela gotovo potpuno izjednačile, što se nije dogodilo već dulje vrijeme.

Pad cijene očekuje se i kod plavog dizela, i to za šest centi po litri. Nova cijena trebala bi biti 1,09 eura.

Nove cijene trebale bi vrijediti od utorka, no konačnu odluku Vlada bi trebala donijeti u ponedjeljak. Moguće promjene ovise o tome hoće li država intervenirati kroz trošarine.