DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE

Pogledajte nove cijene goriva

Piše Filip Sulimanec,
Pogledajte nove cijene goriva
Vlada je nakon telefonske sjednice objavila nove cijene goriva i plina koje stupaju na snagu u utorak 19. svibnja. Intervencijom Vlade, ove cijene bi trebale biti na snazi dva tjedna:

1,64 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena)

· 1,66 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,06 EUR/l)

· 1,15 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,07 EUR/l)

· 1,44 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,14 EUR/kg)

· 2,02 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,14 EUR/kg)

Rat na Bliskom istoku

Trenutačni naftni šok u 2026. godini, izazvan sukobom na Bliskom istoku i blokadom te oštećenjem infrastrukture u Hormuškom tjesnacu, prema procjenama Međunarodne agencije za energiju (IEA) i ekonomskih analitičara je jedan od najvećih u zabilježenoj povijesti.

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Zbog napada na Iran te blokade Hormuškog tjesnaca, zabilježen je najveći pojedinačni prekid u opskrbi naftom u modernoj povijesti. Tijekom vrhunca krize u ožujku i travnju 2026., zatvaranje Hormuškog tjesnaca i napadi na infrastrukturu uklonili su više od 10 do 13 milijuna barela nafte dnevno s globalnog tržišta (oko 20 posto svjetske ponude).

