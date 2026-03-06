Obavijesti

ZBOG SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU

Od utorka poskupljuje gorivo?

Piše Julia Očić,
Od utorka poskupljuje gorivo?
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Prosječan spremnik dizela tako će koštati otprilike 11 i pol eura više, dok će poskupljenje benzina iznositi otprilike četiri eura, a konačne cijene ovisit će i o zatvaranju burze u ponoć

Sukovi na Bliskom istoku uvelike su utjecali na cijene goriva u Hrvatskoj, a poskupljenja goriva osjetila su se već početkom tjedna na benzinskim postajama. Rast cijena goriva uskoro bi mogao utjecati i na građane koji planiraju putovati autobusom i koje bi zbog toga mogle dočekati skuplje karte, piše Dnevnik.hr.

Cijena goriva na većini benzinskih postaja iznosi 1,46 eura po litri, što je najskuplje u godinu dana. Cijena Eurodizela iznosi 1,48 eura po litri, što je najskuplje u dvije godine. Dodatno poskupljenje očekuje se od utorka. Marijan Krpan iz Agencije za ugljikovodike rekao je da će cijene dizela porasti za 23 centa, a cijene benzina pak za osam centi.  Razlog je rast cijena derivata na mediteranskom tržištu.

BLOKADA TJESNACA Irak smanjuje proizvodnju nafte zbog velikih zastoja u tranzitu
Irak smanjuje proizvodnju nafte zbog velikih zastoja u tranzitu

- Recimo, dizel je skočio sa 750 dolara po toni na današnju cijenu od 1120 dolara po toni, to je stvarno bitna promjena u cijeni. Isto tako i benzin je skočio, nešto manje, za neto više od 100 dolara po toni - objasnio je Krpan.

Prosječan spremnik dizela tako će koštati otprilike 11 i pol eura više, dok će poskupljenje benzina iznositi otprilike četiri eura, a konačne cijene ovisit će i o zatvaranju burze u ponoć.

OD A DO Ž ABECEDA RATA U IRANU Sukob na Bliskom istoku svaki dan sve više eskalira, prijeti velika kriza
ABECEDA RATA U IRANU Sukob na Bliskom istoku svaki dan sve više eskalira, prijeti velika kriza

- Mi ćemo u subotu ujutro napraviti sve proračune, poslati to na Vladu, a Vlada će odlučiti hoće li primijeniti mjere ili pričekati razvoj situacije - poručio je Marijan Krpan. Premijer Andrej Plenković izjavio je da situaciju prati te da će Vlada, ukoliko procijene da je rast cijena goriva tako velik da zahtijeva intervenciju, intervenirati.

