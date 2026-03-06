Prosječan spremnik dizela tako će koštati otprilike 11 i pol eura više, dok će poskupljenje benzina iznositi otprilike četiri eura, a konačne cijene ovisit će i o zatvaranju burze u ponoć
Od utorka poskupljuje gorivo?
Sukovi na Bliskom istoku uvelike su utjecali na cijene goriva u Hrvatskoj, a poskupljenja goriva osjetila su se već početkom tjedna na benzinskim postajama. Rast cijena goriva uskoro bi mogao utjecati i na građane koji planiraju putovati autobusom i koje bi zbog toga mogle dočekati skuplje karte, piše Dnevnik.hr.
Cijena goriva na većini benzinskih postaja iznosi 1,46 eura po litri, što je najskuplje u godinu dana. Cijena Eurodizela iznosi 1,48 eura po litri, što je najskuplje u dvije godine. Dodatno poskupljenje očekuje se od utorka. Marijan Krpan iz Agencije za ugljikovodike rekao je da će cijene dizela porasti za 23 centa, a cijene benzina pak za osam centi. Razlog je rast cijena derivata na mediteranskom tržištu.
- Recimo, dizel je skočio sa 750 dolara po toni na današnju cijenu od 1120 dolara po toni, to je stvarno bitna promjena u cijeni. Isto tako i benzin je skočio, nešto manje, za neto više od 100 dolara po toni - objasnio je Krpan.
Prosječan spremnik dizela tako će koštati otprilike 11 i pol eura više, dok će poskupljenje benzina iznositi otprilike četiri eura, a konačne cijene ovisit će i o zatvaranju burze u ponoć.
- Mi ćemo u subotu ujutro napraviti sve proračune, poslati to na Vladu, a Vlada će odlučiti hoće li primijeniti mjere ili pričekati razvoj situacije - poručio je Marijan Krpan. Premijer Andrej Plenković izjavio je da situaciju prati te da će Vlada, ukoliko procijene da je rast cijena goriva tako velik da zahtijeva intervenciju, intervenirati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+