Odbačena prijava protiv bivše uprave Jadrolinije zbog tragedije na trajektu Lastovo...

Piše Luka Safundžić,
Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta poručuje da se ne osjeća krivim za nesreću na trajektu Lastovo (arhiva) | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Optužnica je sada usmjerena isključivo na članove posade trajekta “Lastovo”

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo je kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte i troje visokih rukovoditelja tvrtke, koje je sindikat teretio zbog propusta u poslovanju i sigurnosnom sustavu, javlja Burin. Podsjetimo, tragedija se dogodila u kolovozu 2024. u Malom Lošinju, poginula su trojica pomoraca na trajektu Lastovo.

U obrazloženju odluke, tužiteljstvo navodi da se postupci Sopte i ostalih rukovoditelja mogu sagledavati u okviru prekršajne odgovornosti, ali da nisu neposredno doveli do pogibije članova posade.

Istraga je, kako ističu, pokazala da su neposrednu odgovornost za nesreću snosili zapovjednik broda, prvi časnik i vođa palube, protiv kojih je podignuta optužnica zbog kršenja sigurnosnih propisa i strukovnih standarda, za što prijeti kazna do osam godina zatvora.

Sindikat pomoraca Hrvatske ranije je optužio čelništvo Jadrolinije - uključujući bivšu izvršnu direktoricu ljudskih resursa, rukovoditelja Službe za upravljanje pomorskim kadrovima i rukovoditelja Službe pomorske sigurnosti - da nisu postupali po ISM propisima i međunarodnim standardima sigurnosti.

Ipak, tužiteljstvo je u svom rješenju naglasilo da dokazi upućuju na odgovornost članova posade, dok se rad uprave može razmatrati u kontekstu prekršaja.

Odluka izaziva nezadovoljstvo sindikata i obitelji stradalih, koji smatraju da bi se odgovornost trebala tražiti i među upravnim strukturama Jadrolinije te drugim relevantnim subjektima uključenima u sigurnosne procedure prije nesreće.

