Odbačena prijava protiv bivše uprave Jadrolinije zbog tragedije na trajektu Lastovo...

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo je kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte i troje visokih rukovoditelja tvrtke, koje je sindikat teretio zbog propusta u poslovanju i sigurnosnom sustavu, javlja Burin. Podsjetimo, tragedija se dogodila u kolovozu 2024. u Malom Lošinju, poginula su trojica pomoraca na trajektu Lastovo.

U obrazloženju odluke, tužiteljstvo navodi da se postupci Sopte i ostalih rukovoditelja mogu sagledavati u okviru prekršajne odgovornosti, ali da nisu neposredno doveli do pogibije članova posade.

Istraga je, kako ističu, pokazala da su neposrednu odgovornost za nesreću snosili zapovjednik broda, prvi časnik i vođa palube, protiv kojih je podignuta optužnica zbog kršenja sigurnosnih propisa i strukovnih standarda, za što prijeti kazna do osam godina zatvora.

Sindikat pomoraca Hrvatske ranije je optužio čelništvo Jadrolinije - uključujući bivšu izvršnu direktoricu ljudskih resursa, rukovoditelja Službe za upravljanje pomorskim kadrovima i rukovoditelja Službe pomorske sigurnosti - da nisu postupali po ISM propisima i međunarodnim standardima sigurnosti.

Ipak, tužiteljstvo je u svom rješenju naglasilo da dokazi upućuju na odgovornost članova posade, dok se rad uprave može razmatrati u kontekstu prekršaja.

Odluka izaziva nezadovoljstvo sindikata i obitelji stradalih, koji smatraju da bi se odgovornost trebala tražiti i među upravnim strukturama Jadrolinije te drugim relevantnim subjektima uključenima u sigurnosne procedure prije nesreće.