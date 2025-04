Trajekt smrti će se reciklirati kao staro željezo: 'Posada više ne može raditi na tom brodu'

Trajekt Lastovo ide u reciklažu. Iz Jadrolinije su za 24sata potvrdili da su donijeli odluku o početku postupka rashoda tog trajekta, a sugovornik iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kaže da, osim što je brod star, posada ima problem s time da na njemu radne jer su im tamo poginuli kolege.

Podsjetimo, u teškoj nesreći koja se dogodila 11. kolovoza poginuli su Boško Kostović iz Vinišća, Marko Topić iz Solina te Denis Šarić iz Zadra. Prvi časnik palube, teško je ozlijeđen u nesreći. Tajnik Sindikata pomoraca, Neven Melvan, za 24sata je kratko komentirao da je to očekivano. Tragedija na trajektu Lastovo, uzrokovana padom rampe na pristaništu u Malom Lošinju, utvrđivanjem odgovornosti Uprave Jadrolinije postala je brzo i političko pitanje. Krenulo se u istragu kako se ovako nešto moglo dogoditi, a od samog početka, proziva se Davida Soptu, tadašnjeg šefa Jadrolinije.

Trajekt je nešto iza 9.30 sati isplovio iz luke Zadar, na svojoj redovitoj liniji do Malog Lošinja. Kako nedjeljom brod ne pristaje u luku Ist, očekivani dolazak u luku Mali Lošinj bio je u 15.10. Cijelom rutom vremenski uvjeti bili su povoljni, sunčani, vrući ljetni dan bez oborina, sa slabim vjetrom. Brod je stigao na trajektno pristanište nešto prije očekivanog, oko 14.55. Sva vozila i putnici su po pristajanju iskrcani na obalu. Kako je brod pristao ranije, a trebao je isploviti tek u 16.30, iskoristili su priliku da vizualno pregledaju rampu jer se brod na kraju sezone pregledava u brodogradilištu. Zapovjednik ih je htio upozoriti da je opasno to što rampa nije zakačena, a dignuta je, što ostali pomorci, kako tvrdi izvješće Agencije za za istraživanje nesreća, nisu znali. Niti su prošli potrebnu obuku, niti su to znali iz iskustva. Kako ga nisu čulu zbog buke hidraulične pumpe, zapovjednik ju je ugasio. u 15:07, rampa je pala i poklopila četiri pomorca koja su se nalazila na drvenoj dasci ispod nje.

Pokreću se tri istrage: one od Ministarstva i Agencije te istraga koju provodi DORH. Sindikat pomoraca Hrvatske upozorava da je odgovornost na upravi Jadrolinije na čelu s Davidom Soptom. Ministar Oleg Butković nije se oglasio tri dana. Dana 3. veljače 2025. Ministarstvo i Agencija objavljuju svoja izvješća. Oba odgovornost prebacuju na upravu Jadrolinije, Davida Soptu i, po zapovjednoj odgovornosti, na zapovjednika. U svom, Ministarstvo predlaže prekršajne prijave.

- Dopustite mi da u ime države uputim javnu ispriku, a onda i duboko žaljenje obiteljima poginulih. Vaši najmiliji su posao obavljali stručno, odgovorno i predano, ali su zbog nemara i odgovornosti nekih drugih ljudi, nažalost, nastradali. Tražit ću opoziv predsjednika uprave Davida Sopte - rekao je Butković, koji kaže da je i sam razmišljao o ostavci iz moralnih razloga, ali je ostao jer je htio da se utvrdi puna istina u neovisnim istragama. Agencija je na 137 stranica opisala nesreću i sve propuste Jadrolinije i Sopte. Dvije stvari su nevjerojatne: postojala je kočnica rampe koja nije bila označena niti je ikad korištena, i rampa je produljivana čelikom za 50 centimetara dugim čelikom, zbog čega je bila nekoliko stotina kilograma teža. David Sopta je izjavio da će prihvatiti smjenu ako treba, ali da se ne osjeća krivim.

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta poručuje da se ne osjeća krivim za nesreću na trajektu Lastovo (arhiva) | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pola sata nakon što se Sopta sastao premijerom Plenkovićem, objavljeno je da će cijela Uprava Jadrolinije biti smijenjena.

Uskoro je u javnost izašla informacija da je Jadrolinija naručila pravno mišljenje od umirovljenog profesora Dragana Bolanče koje su platili 50 tisuća eura. U tom mišljenju je potpuno od odgovornosti amnestirana uprava, a sva krivnja za nesreću je svaljena na posadu. To mišljenje je temelj i očitovanja Sopte Ministarstvu u kojem je također svu odgovornost prebacio na posadu iako su i Ministarstvo mora i Agencija za istraživanje nesreća utvrdili da je kriva tvrtka što nije imala jasne protokole rukovanja rampom, te da je posada tek bila priučena. Cijelu stvar istražuje DORH.

- To naručeno mišljenje smo platili svi mi. Jadrolinija je u stopostotnom vlasništvu države, poreznih obveznika, mene, vas, pa i tih pomoraca. Ideja da Uprava tako nešto plati našim novcima je suludo, bolesno - rekao je za 24sata u veljaču glavni tajnik Sindikata pomoraca, Neven Melvan.

Tu je i riječki ŽDO koji je donio rješenje istrazi protiv tri člana posade među kojima je i ranjeni pomorac. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je za 24sata poručio da rješenje o osumnjičenim u istrazi nije "zapisano u kamenu", odnosno da se može mijenjati ako bude novih relevantnih dokaza.

Obitelji stradalih pomoraca su podnijele kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a kaznenu prijavu protiv Uprave Jadrolinije već je podnio Sindikata pomoraca Hrvatske.

- Nakon ona dva izvješća koja smo svi pročitali, ali očito odvjetništvo u Rijeci nije, da sad napadaju direktno poginule i ozlijeđene pomorce, to je toliko izokrenuto. Nemam riječi. Svi su krivi osim Uprave Jadrolinije - rekao je Melvan za 24sata.