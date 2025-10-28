Obavijesti

NEMA ODGAĐANJA

Odbili joj žalbu: Gabriela Žalac mora u zatvor 10. studenog

Piše HINA,
Odbili joj žalbu: Gabriela Žalac mora u zatvor 10. studenog
Zagreb: Bivša ministrica Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu

Na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena je žalba bivše ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne pa se u remetinečki zatvor mora javiti 10. studenoga, potvrđeno je s tog suda. Po riječima glasnogovornika Županijskog suda u Vukovaru Gorana Miličevića, Žalac se do ponoći 10. studenog mora javiti u Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu radi izvršenja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine zbog afere Softwer. Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nema pravne osnove za novu žalbu.

U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

TOMISLAV KLAUŠKI Žalac u zatvor, Beroš na posao, Stričak pod istragom EPPO-a... A HDZ-ova mašinerija gazi dalje
Žalac u zatvor, Beroš na posao, Stričak pod istragom EPPO-a... A HDZ-ova mašinerija gazi dalje

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem 01:06
Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem | Video: 24sata Video

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.

