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Rezolucija ide u Sabor

Odbor podržao rezoluciju DP-a: Hrvati u BiH moraju sami birati svog člana Predsjedništva

Piše HINA,
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Odbor podržao rezoluciju DP-a: Hrvati u BiH moraju sami birati svog člana Predsjedništva
Zagreb: Konferencija za medije "Ljeto 1941. - hrvatske žrtve etničkog čišćenja kao historiografski i komemorativni izazov" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Penava je istaknuo i da im je "stalo do suvereniteta i europskog puta BiH, ali neće pasivno gledati dok se hrvatski narod preglasava prilikom izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH"

Saborski Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ponedjeljak je većinom glasova podržao prijedlog Rezolucije o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u BiH, koju je Saboru uputio Klub zastupnika Domovinskog pokreta (DP), o kojoj će se sutra raspravljati na plenarnoj sjednici. Predsjednik DP-a Ivan Penava je u ime predlagatelja upozorio da već 20 godina Hrvati prilikom izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH budu preglasani, što je i dovelo do rezolucije Hrvatskog sabora 2018. u kojoj se upozorava da je tada već treći put došlo do preglasavanja. 

Od tada je, naveo je, prošlo osam godina i Hrvati su već četvrti put preglasani, a postoji opasnost da se to dogodi i peti put. 

Penava je kazao da njihov prijedlog rezolucije ima devet točaka u kojima se, među inim, upozorava da hrvatski narod u BiH nije ravnopravan i ne konzumira u potpunosti svoja ustavna prava kao konstitutivan narod. 

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Ivan Penava: Odstupili smo od dijela svojih stavova, ali rezolucija o BiH ide u Sabor

Također, ističe se da o načinu izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH u ime Hrvata trebaju odlučivati Hrvati u BiH. Uz to, po prvi put se predlaže i uspostava zasebne izborne jedinice, kao jedno od rješenja problema preglasavanja.

Penava je istaknuo i da im je "stalo do suvereniteta i europskog puta BiH, ali neće pasivno gledati dok se hrvatski narod preglasava prilikom izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH".

Penava: Hrvate u BiH želi se politički marginalizirati

"Preglasavanje nije puka posljedica kompleksnog izbornog sustava ili političkih okolnosti nego organizirana politička akcija kako bi se politički marginaliziralo Hrvate", upozorio je. 

U dvorani su nazočili samo HDZ-ovi članovi tog Odbora te državni tajnici iz triju državnih institucija - Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva demografije i useljeništva te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji su podržali predloženu rezoluciju.

Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić rekao je da Vlada RH kontinuirano podupire BiH kao suverenu, cjelovitu i teritorijalno integriranu državu u kojoj su Hrvati jedan od konstitutivnih naroda te snažno podupire i njezin europski put. Istodobno, Vlada RH dosljedno zagovara i punu ustavnu jednakopravnost triju konstitutivnih naroda i svih građana BiH, kazao je.

DOGOVORILI SE S HDZ-OM Penava: Rezolucija o BiH predstavlja čvršći stav u odnosu na deklaraciju iz 2018.
Penava: Rezolucija o BiH predstavlja čvršći stav u odnosu na deklaraciju iz 2018.

Istaknuo je i da Vlada RH smatra da je legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda jedan od ključnih preduvjeta dugoročne političke stabilnosti i funkcionalnosti BiH. Stoga pozdravlja svaku inicijativu koja potvrđuje trajnu opredijeljenost RH za zaštitu Hrvata u BiH, uz puno poštovanje njezina suvereniteta, teritorijalnog integriteta i europske perspektive.

Istaknuo je da će Vlada nastaviti podupirati legitimne hrvatske političke predstavnike na euroatlanskom putu BiH i u njihovim zahtjevima da se u toj državi promjeni izborni zakon i time "ispravi nepravedna praksa u biračkom procesu koja je protivna duhu Daytonskog i Pariškog sporazuma" te Hrvate u BiH lišava njihova demokratskog prava da biraju svoje legitimne političke predstavnike.

"Vlada RH želi stabilnu, funkcionalnu i europsku BiH u kojoj su sva tri konstitutivna naroda ravnopravna i svi građani ostvaruju svoja temeljna prava", poručio je.

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