Odbor za imenovanja podržao Žigmana za guvernera HNB-a

Nakon što je prošla sva formalna procedura, saborski zastupnici će sutra na plenarnoj sjednici raspraviti prijedlog da se Antu Žigmana imenuje guvernerom HNB-a, o čemu će glasati u petak. Sabor novog guvernera na mandat od šest godina imenuje nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Klubovi zastupnika mogli su Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove do kraja svibnja uputiti prijedloge kandidata, što je učinio jedino Klub HDZ-a, tako da je Žigman bio jedini kandidat.

Prije slanja konačnog prijedloga na plenarnu sjednicu, pozitivno mišljenje je morao dati Odbor za financije i državni proračun, što je i učinio prošlog tjedna. Podršku su dali nakon što su članovi saslušali Žigmana, što je bilo prvo saslušanje ijednog kandidata za guvernera HNB-a.

Nakon toga je i Odbor za izbor i imenovanja većinom glasova (šest 'za'), bez rasprave, podržao prijedlog HDZ-a. Tri oporbena zastupnika glasala su 'protiv'.

Žigman na funkciju guvernera dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća.

Kao ključne prioritete navodi zaštitu standarda građana, odnosno očuvanje stabilnosti cijena, daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, kibernetičke sigurnosti i sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te poticanje stabilnog financijskog okruženja "u kojem će se više ulagati u investicije, produktivnost i dugoročni razvoj gospodarstva". Prilikom prošlotjednog predstavljanja pred Odborom za financije, budući guverner je, upitan zašto misli da je najbolji kandidat za ovu dužnost, naveo domaće i međunarodno iskustvo u financijskom sustavu, kao i znanje koje ima.

"Možda je to prejaka izjava, ali prvi put dolazi guverner koji ima iskustvo i u vođenju banke, supervizorsko iskustvo i iskustvo državnog tajnika u Ministarstvu financija. Dakle, prošao sam sve instance u kojima se može raditi u financijskom sustavu i ovo je na neki način zaokružena karijera", rekao je.