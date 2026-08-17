Odbor za zaštitu okoliša sastaje se zbog otpada u Gospiću

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora u ponedjeljak će u Gospiću održati izvanrednu sjednicu koja je prvotno planirana prošlog petka, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša, a tema sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta otpada.

Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Dnevni red ima tri točke. Na početku će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvo zdravstva izvijestiti o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru.

Resorna ministrica u petak je iz Gospića poručila da je voda za piće zdravstveno ispravna. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je između 60 i 70 inozemnih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću.

Drugi javni natječaj za sanaciju oko 4500 tona opasnog otpada produljen je do 25. kolovoza. Ujedno je raspisan i natječaj za sanaciju 650 tona neopasnog otpada u vrećama, s istim rokom za dostavu ponuda.

Druga točka je prijedlog javnog saslušanja ministrice zaštite okoliša Marije Vučković, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena, ministrice zdravstva Irene Hrstić, zamjenika glavnog državnog inspektora Ivana Samca, župana Ličko-senjske županije Ernesta Petryja, gradonačelnika Gospića Darka Milinovića i drugih relevantnih tijela.

Javna saslušanja, bude li prijedlog prihvaćen, održat će se u utorak, 18. kolovoza, također u Gospiću.

Zastupnici Mosta, međutim, ocjenjuju da saslušanja nisu potrebna. ''Cjelokupna javnost je upoznata s akterima i onim što se događalo. Kolega Troskot je iznio niz dokumenata koji jasno pokazuju tko snosi odgovornost u smislu kaznene i političke odgovornosti'', naglasio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

Oporbene stranke traže da se zbog otpada u Lici održi i izvanredna sjednica Sabora, a potom će, kako su najavile, pokrenuti proceduru za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

Posljednja točka je prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona, kojim bi se u isti zakon uveo ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Predlagateljica je zastupnica Marija Selak Raspudić.

Dolazak u Gospić najavili su i zastupnici iz redova parlamentarne većine.

Slučaj iz Gospića glavna je politička tema u Hrvatskoj otkad je početkom kolovoza USKOK objavio nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa Gospić, Bilajska 50, i dopunu tog nalaza, sačinjene od strane Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Građanske su inicijative i ranije upozoravale na problem nezakonitog odlaganja raznih vrsta otpada, ističući da je opasan po okoliš i ljudsko zdravlje.

Na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću vještačenjem je utvrđeno oko 37 tisuća tona otpada, od čega je gotovo 33 tisuće tona zakopano.

Otpad je heterogenog industrijskog sastava, s velikim udjelom plastike, gume, tekstila i metalnih čestica, a pronađeni su i mikroplastika, povišene koncentracije teških metala te ekotoksična svojstva. U podzemnoj vodi nizvodno od odlagališta potvrđeni su PFAS spojevi, tzv. „vječne kemikalije“, no ta voda nije dio javne vodoopskrbe.

"Stanovnici Gospića i okolice te cijele Hrvatske moraju dobiti informacije o procjeni rizika za zdravlje, o području potencijalne izloženosti i relevantnim putevima širenja onečišćenja, planiranim aktivnostima zaštite zdravlja te o planiranom tipu i vremenu sanacije", poručila je Dušica Radojčić u pozivu za sjednicu Odbora.