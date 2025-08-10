Obavijesti

KUPANJE BILO ZABRANJENO

Odesa: Troje poginulih zbog neeksplodiranih bombi na plaži

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Odesa: Troje poginulih zbog neeksplodiranih bombi na plaži
Foto: Inna Varenytsia/REUTERS

Troje kupača poginulo je u južnoj ukrajinskoj regiji Odese na dvije plaže na kojima je kupanje zabranjeno, priopćili su u nedjelju regionalni dužnosnici

Guverner regije Oleh Kiper izjavio je da je jedan muškarac stradao u Karolino-Buhazu, a još jedan muškarac i žena poginuli su u obližnjoj Zatoki.

Oba mjesta smještena su niz obalu od regionalnog središta.

"Svi su poginuli od eksplozivnih naprava dok su se kupali u zabranjenim rekreacijskim zonama”, stoji u njegovom priopćenju.

DIPLOMATSKI DEBAKL? 'Witkoff potpuno krivo shvatio Putina, ne zna o čemu priča, evo što je točno tražila Moskva...'
'Witkoff potpuno krivo shvatio Putina, ne zna o čemu priča, evo što je točno tražila Moskva...'

"Ovo još jednom dokazuje da je boravak u neprovjerenim vodama smrtonosno opasan!!!”, dodao je.

Crnomorska regija godinama je bila popularno ljetno odredište, no vlasti pozivaju na oprez otkako je ruska invazija ostavila mine razasute uz obalu.

Kiper je rekao da su 32 područja proglašena sigurnima za kupanje, od čega se njih 30 nalazi u gradu Odesi.

