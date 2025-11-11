Rezultati Eurojackpota 89. kolo

U 89. kolu Eurojackpota, održanom 7. studenog 2025., izvučeni su brojevi 13, 19, 22, 35 i 40, dok su dodatni brojevi bili 2 i 8. Glavni zgoditak, takozvani “5+2”, osvojio je jedan sretnik koji je kući odnio čak 54.286.720,10 eura.

U Hrvatskoj, nažalost, nije bilo dobitnika u najvišim kategorijama 5+2, 5+1 i 5+0. Ipak, domaći igrači ostvarili su niz manjih, ali vrijednih dobitaka. Jedan hrvatski igrač osvojio je 3.721,50 eura u kategoriji 4+2, dok ih je 11 pogodilo kombinaciju 4+1 i osvojilo po 299,50 eura.

Najviše sreće bilo je u nižim kategorijama. U Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 69 dobitaka u kategoriji 4+0, 28 dobitaka u 3+2, 767 dobitaka u 2+2 te čak 9.508 u 2+1 kategoriji. Najčešći su bili dobitci od 9,40 i 14 eura, koje su osvojili tisuće domaćih igrača.

U sljedećem, 91. kolu, očekivani jackpot ponovno iznosi 10 milijuna eura, pa svi koji su propustili ovotjedno izvlačenje imaju novu priliku za sreću.

Joker broj za ovo kolo bio je 562964.