IMA LI SRETNIKA?

Rezultati Eurojackpota 89. kolo

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

U Hrvatskoj, nažalost, nije bilo dobitnika u najvišim kategorijama 5+2, 5+1 i 5+0. Ipak, domaći igrači ostvarili su niz manjih, ali vrijednih dobitaka

U 89. kolu Eurojackpota, održanom 7. studenog 2025., izvučeni su brojevi 13, 19, 22, 35 i 40, dok su dodatni brojevi bili 2 i 8. Glavni zgoditak, takozvani “5+2”, osvojio je jedan sretnik koji je kući odnio čak 54.286.720,10 eura.

U Hrvatskoj, nažalost, nije bilo dobitnika u najvišim kategorijama 5+2, 5+1 i 5+0. Ipak, domaći igrači ostvarili su niz manjih, ali vrijednih dobitaka. Jedan hrvatski igrač osvojio je 3.721,50 eura u kategoriji 4+2, dok ih je 11 pogodilo kombinaciju 4+1 i osvojilo po 299,50 eura.

Najviše sreće bilo je u nižim kategorijama. U Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 69 dobitaka u kategoriji 4+0, 28 dobitaka u 3+2, 767 dobitaka u 2+2 te čak 9.508 u 2+1 kategoriji. Najčešći su bili dobitci od 9,40 i 14 eura, koje su osvojili tisuće domaćih igrača.

U sljedećem, 91. kolu, očekivani jackpot ponovno iznosi 10 milijuna eura, pa svi koji su propustili ovotjedno izvlačenje imaju novu priliku za sreću.

Joker broj za ovo kolo bio je 562964. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

