DOBITAK IDE U GOSPIĆ

Sretni datumi donijeli mu više od 53.000 eura: Supruga i ja više puta smo provjeravali listić'

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Hrvatska lutrija

Kad je provjerio rezultate, isprva nije mogao vjerovati, a ni njegova supruga nije bila uvjerena dok nisu zajedno više puta usporedili brojeve s listićem.

U 79. kolu igre Eurojackpot, izvučeni brojevi 1, 2, 7, 21, 27 – 8, 12 donijeli su velikih 53.723,30 eura igraču iz Gospića, koji je pogodio dobitnu peticu.

Za sretnog dobitnika, loto igre su tek povremena zabava, no ovaj put su mu donijele ozbiljan dobitak. Kaže da brojeve uvijek bira po najsretnijim datumima iz svog života, rođendanima svoje unučadi.

- Igram Loto 6, Loto 7 i Eurojackpot jer lijepo je kad živiš u nadi da ćeš možda i ti osvojiti - rekao je uz osmijeh.

- Dobro će nam doći kao dodatak za dom, jednom kad za to dođe vrijeme - dodao je skromno sretni Gospćanin.

Večeras nas očekuje novo izvlačenje Eurojackpota i mogućnost da netko ponovno pretvori svoje sretne datume u dobitak, vrijedan 56 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

