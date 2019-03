‘Odjednom je svaki dan bio u crkvi, kao da je tražio pomoć...’

Mještani Paga još su u šoku zbog stravičnog čina Josipa Rođaka, koji je četvero svoje djece bacio s prvog kata kuće u Ulici bana Josipa Jelačića.

U mjesnom kafiću priča se svašta: i da se Josip nekoliko puta ženio, navodno mu je ovo već peti brak, i da je prije nemilog događaja u toj obitelji bilo puno problema s najstarijom, 18-godišnjom sestrom, koja je odmah nakon nesreće dojurila doma vidjeti ozlijeđene sestrice i brata te pomoći majci.

Za Rođaka kažu da nije prečesto zalazio u kafiće, kladionice i da nije bio pretjerano društven tip.

Jedan detalj su izdvojili. Baš u zadnjih mjesec dana počeo je učestalo ići u crkvu, a prije to nije činio, kao da je tražio nekakvu pomoć i osjećao da ima problem koji ne može riješiti sam. Nažalost, očito mu nisu uspjeli pomoći ni svećenici ni molitva.

- Išao je dvaput dnevno u crkvu i odjednom je bio sav u tome. Baš u zadnjih mjesec dana... Stalno je pričao o Isusu, Bogu i svetom Petru - priča nam dobar Rođakov poznanik s Paga.

Josipu Rođaku je inače određen istražni zatvor i odlučio se braniti šutnjom.

Prema riječima glasnogovornika zadarskoga suda, prijeti mu kazna od 50 godina zatvora, a pritvor mu je određen zbog opasnosti da bi na slobodi mogao utjecati na svjedoke, ali i iz straha da bi mogao ponoviti nedjelo.

- Dakle, dvije su kvalifikacije, maloljetna djeca kao žrtve te podmukao način na koji je realizirao kazneno djelo. Osumnjičeni će ići na psihijatrijsko vještačenje u Zagreb, gdje će se pokušati utvrditi duševno stanje, odnosno psihičko stanje prije toga - rekao je glasnogovornik suda Duško Berović.

Ne zna što mu se dogodilo?

Iako se službeno branio šutnjom, Josip Rođak u četvrtak je dao iskaz policiji, doznaje Večernji list, u kojem je rekao kako jako voli tu djecu i da se oduvijek brine o njima i hrani ih.

- Čak sam kupio svima mobitele i non-stop igraju igrice. Kada mi je nedavno rečeno da ću se uskoro morati s djecom iseliti iz kuće, to me je jako pogodilo, stalno sam o tome razmišljao, oka nisam sklopio danima. Odnosno uopće nisam spavao. Ne znam što mi se dogodilo i zašto sam to napravio – rekao je u četvrtak Josip Rođak šokiranim policajcima.

