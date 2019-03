Djevojčica (7) sama u bolnici: Ona stalno pita za seku i bracu

Gdje sam? Gdje su seke i braco?, prvo je što je djevojčica (7), koju je otac bacio s balkona na 1. katu kuće na Pagu, pitala osoblje KBC-a Zagreb nakon što je došla svijesti.

Probudila se prije tri dana na odjelu intenzivne zagrebačke bolnice Rebro, gdje se još nalazi. Komunicira s osobljem, a jedna od prvih stvari koje je spomenula bila je kako su je kod kuće tukli, doznajemo u bolnici.

O batinama koje je dobivala u roditeljskom domu i prije jezivog događaja, kad ju je otac bacio s balkona, pričala je spontano i vrlo otvoreno.

Pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb, prim. dr. Milivoj Novak, kaže da je zdravstveno stanje djevojčice sad jako dobro, uspješno se oporavlja i tijekom utorka bi trebala biti prebačena na neki od odjela. Najvjerojatnije će to biti neurokirurški “hladni” odjel.

Na intenzivnoj je svima prirasla srcu, a sestre i liječnici su uvijek uz nju kad joj nešto treba ili je boli. Djevojčicu otkad se probudila i počela komunicirati obilaze i bolnički psiholozi, a u sve je uključen i psihijatar. Psihologinja s KBC-a Zagreb, Marina Grubić, svakodnevno odlazi djevojčici i razgovara s njom.

- Ona je još jako iscrpljena, spava, ponekad je i boli, a oko nje se stalno nešto događa, pregledi, terapije, obilasci liječnika ili odlasci na snimanje. Stoga je naša uloga u ovom trenutku dati joj jednaku podršku kakvu dajemo svoj djeci koja kao hitni slučajevi završe na intenzivnoj. Dakle, olakšati joj boravak u bolnici i objasniti joj što se s njom događa, što rade liječnici i sestre, naučiti je kako da im kaže ako je boli. Svjesna je što se dogodilo, ali mi za sada u traumu ne ulazimo, nismo išli dublje od te njezine spoznaje. Još je prerano s njom o tome detaljno razgovarati, Sad je prioritet da se fizički oporavi i što bolje podnese boravak u bolnici – kaže Grubić.

Marina Grubić, psihologinja s KBC-a Zagreb, odgovori djevojčici ako ona nešto spontano spomene o svojim ružnim iskustvima iz obiteljskog života, ali ne prerađuje s njom traumu jer za to još nije vrijeme.

Djevojčica je tijekom boravka u bolnici govorila da želi ići kući i da želi vidjeti mamu. Sestre su joj na to rekle da je mama s njezinim sestrama i bratom te da misli na nju. I Marini Grubić spomenula je da bi htjela vidjeti mamu, a psihologinja ju je na to utješila riječima da hoće, ali da sad mora ozdraviti i da je to najvažnije.

Nedostaje im ljubavi

- Nitko od nas u ovom trenutku ne zna što će kasnije biti s djecom kad završi bolnički oporavak, pa je iznimno važno ne davati im nikakva lažna obećanja - govori psihologinja Grubić.

Prim. dr. Milivoj Novak kaže kako se iskreno nada da će sustav naći najbolje moguće rješenje za smještaj četvero djece.

Njima najviše nedostaje ljubavi i to je ono što im hitno treba omogućiti, dok su još u stanju i u godinama kad tu ljubav mogu prihvatiti - emotivno kaže pomoćnik ravnatelja.

I ostalo troje djece, koji su još u Općoj bolnici Zadar, uspješno se oporavljaju, a u ravnateljstvu bolnice kažu da se već igraju na bolničkim hodnicima. Iako su djeca bolje, ni u zadarskoj bolnici ne znaju koliko će dugo još djeca boraviti kod njih, kao ni gdje će biti smještena nakon bolničkog oporavka. U bolnici će dobiti psihološku pomoć, a prate ih i socijalni radnici, s kojima su u stalnom kontaktu. S Centrom za socijalnu skrb traže najbolje rješenje za djecu.

A najveće otvoreno pitanje trenutačno je upravo budući smještaj četvero traumatiziranih mališana. Ministrica Nada Murganić još je istog dana, kad su djeca bačena s balkona rekla da će nakon oporavka biti smještena u udomiteljsku obitelj. No s obzirom na to da je praksa u slučajevima izdvajanja djece iz obitelji da se braća i sestre ne razdvajaju, pitanje je i koliko ima udomiteljskih obitelji koje mogu prihvatiti sve četvero mališana, a da je pritom riječ o udomiteljima koji se znaju nositi s tako teško traumatiziranom djecom. Jednako tako, važno je da djeci kasnije budu uvijek na raspolaganju psiholozi, psihijatri i mnogi drugi stručnjaci raznih profila kako bi s njima kontinuirano radili na proživljenim ružnim događajima u obitelji, a kojih u ovom slučaju, kako se čini, nije bilo malo.

Upitali smo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku jesu li našli rješenje za smještaj djece, no iz njihova odgovora nismo mogli jasno razlučiti postoji li to rješenje u ovom trenutku. Kratko su nam rekli da će ministarstvo učiniti sve kako bi se nastradaloj djeci omogućila najprimjerenija daljnja skrb te da neće iznositi nikakve detalje o ovom slučaju.

Još prije pet godina tri djevojčice trebali su oduzeti roditeljima, Josipu (54) i Katici R., no Centar za socijalnu skrb bez obrazloženja povukao je mjeru koju je sam predložio. Potvrdio nam je to jučer glasnogovornik Općinskog suda u Zadru Denis Klarendić.

- Radilo se o privremenoj mjeri kojom su djeca, najstarija kći i dvije mlađe, jer tad nisu imali druge djece, oduzeta obitelji i određeno je da će biti dodijeljene Centru za socijalnu skrb ili nekoj od udomiteljskih obitelji. U veljači 2014. povučen je takav prijedlog i obustavljen je postupak. U odluci koju sam ja vidio uopće se ne navode razlozi povlačenja, ali ju je centar povukao - rekao je Klarendić.

Podsjetimo, roditelje je Općinski sud u Zadru u rujnu 2017. godine osudio zbog zanemarivanja Katičine najstarije kćeri iz prvog braka od početka 2012. do 16. listopada 2013. U to je vrijeme imala 13 godina.

Osuđeni zbog zanemarivanja

Zbog grubog zanemarivanja roditeljskih dužnosti te prisiljavanja na rad, koji ne odgovara njezinoj životnoj dobi, očuh i majka osuđeni su na uvjetnu kaznu od godine dana zatvora s rokom kušnje tri godine. Krivnju su priznali i nisu se žalili, pa je presuda postala pravomoćna krajem 2017. godine.

U kratkom telefonskom razgovoru Katica nam je rekla da je brak s Josipom sklopila pred matičarom jer je prvi brak sklopila u crkvi. Rekla je da se stanje djece popravlja, a to joj je u ovom trenutku najvažnije, te da zbog istrage ne smije govoriti o detaljima. Usput je spomenula da je toga kobnog jutra, vidjevši da je otac odnio najstariju kćer, pomislila da je želi prenijeti u dnevni boravak.

No nekoliko trenutaka kasnije doznala je od stanodavca, ali i od monstruma supruga, koji joj je hladno rekao: “Ubio sam djecu” da leže u lokvama krvi na betonu ispod stana. Tad je istrčala gotovo gola i ugledala prizor koji joj je zaledio krv u žilama. Kazala je da se više na Pag ne vraća jer je stalno u Zadru kako bi bila bliže ozlijeđenoj djeci. Najstarija od njih, 8-godišnja djevojčica, nacrtala je crtež koji je poslala majci Katici i polusestri. Na njemu su njih dvije kako plaču.

Što se tiče oca monstruma, njega će, prema riječima Duška Berovića, glasnogovornika Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, prebaciti u Zagreb na psihijatrijsko vještačenje.

- Županijsko državno odvjetništvo dostavilo je rješenje o provedbi istrage protiv 54-godišnjaka zbog četiri kaznena djela pokušaja teškog ubojstva. To rješenje ide okrivljeniku i njegovu branitelju, koji imaju pravo u roku od osam dana podnijeti žalbu na to rješenje. Žalbu rješava sudac istrage u Zadru - rekao je Berović i dodao kako je odvjetniku Josipa R. rješenje dostavljeno, ali ne zna je li ga primio. Objasnio je proceduru koja slijedi.

- Čeka se da rješenje bude pravomoćno, odnosno dostava rješenja, onda se kreće s dokaznim ili istražnim radnjama. Za sada će biti četiri svjedoka, među njima ima i djece koja su žrtve, a potom će se provesti vještačenje - kaže Berović.