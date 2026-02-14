Odlagalište u Zagorju konačno ide u sanaciju: 'Inspektor nas je otjerao s vrata kada smo došli'

Plastika u Poznanovcu i dalje stoji u prostoru bivše tvornice cipela INKOP. Osumnjičeni su uhićeni na isti dan kad i okrivljeni za navažanje 35 tisuća tona plastičnog i opasnog otpada u Gospiću, iako dosad nije izašla nikakva međusobna povezanost. No na godišnjicu, baš kao i za Gospić, iz Fonda za zaštitu okoliša dolazi vijest o javnoj nabavi za sanaciju.

- Na području Poznanovca planira se sanacija dviju lokacija na kojima se ukupno nalazi 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Riječ je o plastičnom otpadu i ambalaži, gumama te miješanom otpadu od mehaničke obrade koji sadrži i opasne tvari. Procijenjena vrijednost javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje ove količine otpada iznosi 7,392.000 eura bez PDV-a - kažu u priopćenju iz Fonda. Jasna Ocvirek, predsjednica Udruge žena Jana, za 24sata kaže da su pored smrada živjeli godinama.

- Sedam, osam godina su palili tu plastiku, mi smo to sve udisali. Žalili smo se, ali bezuspješno. Smrdjelo je, pekla su nas grla kad bismo disali. Ako ste stavili rublje da se suši vani, sve bi se usmrdjelo. Ja sam ga stavljala na tavan misleći da će crijep zaštititi, ali nije. Više ne sušim rublje prirodno. Ne znamo ni jesu li nam voćke zdrave, godinama propadaju - govori Jasna.

One su organizirale prosvjede, a na kraju je sve kulminiralo policijskom akcijom i istragom Uskoka i Europola. Zasad je utvrđeno da je samo iz Slovenije u Poznanovec ilegalno dovezeno više od 4500 tona otpada, raspoređenog u više od 200 pošiljki.

- Kad smo išle u Zabok u Državni inspektorat, jer nas je zanimalo kad će se to sve maknuti, gospodin nam je otvorio vrata i potjerao nas uz riječi da smo mi njemu policiju navukle na vrat. Policija je stvarno s nama surađivala, na njih nemamo prigovora - govori Jasna.

Analiza otpada govori da je pronađeno previše otopljenog ugljika i krutina, bakra i antimona. Na fotografijama s uzimanja uzorka vidi se da je na nekim vrećama na slovenskom jeziku napisano “otpad iz depolimerizacije”, odnosno nusprodukt nakon prvog procesa recikliranja plastike. Tvrtka koja je upravljala svime, Recycle Plastic, odlazi u stečaj. Među vjerovnicima su četvero bivših zaposlenika koji traže svoje plaće, HAMAG BICRO, banke i Državni inspektorat, koji traži gotovo 11 milijuna eura kao zalog da će se sanacija državi refundirati. Općina Bedekovčina traži oko 14.000 eura. U stečaj je otišla i druga osumnjičena tvrtka Plasto produkt, no imovina te tvrtke je neznatna.