Odlazak Trumpove 'lavice': Glasnogovornica Karoline Leavitt odradila zadnji dan

Karoline Leavitt, najmlađa glasnogovornica u povijesti Bijele kuće i jedna od najodanijih suradnica Donalda Trumpa, odradila je svoj posljednji radni dan. Njezin odlazak, službeno motiviran željom da se posveti obitelji, predstavlja značajan gubitak za administraciju i ostavlja upražnjenom jednu od najvidljivijih funkcija u Washingtonu. U nešto više od 18 mjeseci, Leavitt je iz temelja promijenila dinamiku sobe za brifinge, pretvarajući je u arenu beskompromisne obrane predsjednika i otvorenih sukoba s medijima.

Leavitt (29) je odluku o odlasku objavila sredinom kolovoza, nedugo nakon povratka s rodiljnog dopusta. U svibnju je rodila svoje drugo dijete, čime je ušla u povijest kao prva glasnogovornica koja je rodila tijekom mandata. U izjavi na društvenoj mreži X navela je kako je shvatila da se ne može istovremeno posvetiti obitelji na način koji želi i ispunjavati sve obveze koje njezina funkcija zahtijeva.

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​- U srcu sam osjetila da ne mogu biti najbolja majka kakvu moje dvoje male djece zaslužuje dok posvećujem konstantno vrijeme, energiju i pažnju koju zahtijeva posao glasnogovornice Bijele kuće - napisala je, dodajući da je služiti na toj poziciji bila "čast i avantura života".

Predsjednik Trump je na Truth Socialu iskazao puno razumijevanje za njezinu odluku, hvaleći je kao jednu od svojih "najpouzdanijih suradnica". Najavio je da će Leavitt nastaviti raditi kao jedna od njegovih glavnih vanjskih savjetnica i "utjecajan glas unutar Republikanske stranke".

Preoblikovanje odnosa s medijima

Mandat Karoline Leavitt ostat će upamćen po sustavnom pokušaju preoblikovanja medijske scene u Bijeloj kući. Njezin je tim davao prednost novim i netradicionalnim medijima, često konzervativnim komentatorima i portalima sklonim administraciji. Uvedeno je "sjedalo za nove medije", što su kritičari vidjeli kao pokušaj uvođenja propagandista koji neće postavljati teška pitanja.

Njezini potezi izazvali su i izravne sukobe s tradicionalnim medijskim kućama. Udruženje dopisnika Bijele kuće (WHCA) odbilo je njezin prijedlog da administracija preuzme kontrolu nad "press poolom" - grupom medija koja prati predsjednika. Njezin ured je, unatoč tome, ustrajao u svojoj namjeri, što je kulminiralo golemim skandalom kada je agenciji Associated Press zabranjen pristup određenim događajima. Razlog je bio odbijanje AP-a da u svojem stilskom priručniku promijeni ime Meksičkog zaljeva u "Američki zaljev", kako je Trump zahtijevao izvršnom uredbom.

Žestoki okršaji pred kamerama

Leavitt je brzo stekla reputaciju zbog koji su postavljali provokativna pitanja. Njezini brifinzi bili su manje pokušaji objašnjavanja politike, a više demonstracije trumpovske prkosne retorike. U jednom od najpoznatijih incidenata, novinara Nialla Stanagea iz The Hilla nazvala je "pristranim reporterom s ljevičarskim mišljenjem" i "ljevičarskim hakerom koji se pretvara da je novinar".

Slično je reagirala i na pitanje reportera Associated Pressa o carinama, koje je nazvala "rezanjem poreza za američki narod". Kada ju je novinar upitao je li ikada osobno platila carinu, odgovorila je: "Smatram uvredljivim što pokušavate testirati moje znanje ekonomije. Sada žalim što sam dala pitanje Associated Pressu."

Foto: Evan Vucci/REUTERS

Također je branila predsjednikovu prošlost i veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, tvrdeći da e-mailovi koji su se pojavili "ne dokazuju apsolutno ništa, osim činjenice da predsjednik Trump nije učinio ništa loše".

Odlazak Karoline Leavitt ostavlja vakuum koji će biti teško popuniti. Za razliku od mnogih drugih dužnosnika, ona je duboko razumjela Trumpa i znala je prevesti njegovu ponekad kaotičnu energiju u borbene poruke koje su odjekivale među njegovom bazom.

Bijela kuća još nije imenovala nasljednika, a odluka se ne očekuje odmah. Do tada će brifinge održavati razni članovi kabineta. Kao mogući kandidati spominju se strateg i komentator CNN-a Scott Jennings, zamjenica Anna Kelly te direktor komunikacija Steven Cheung. Tko god preuzme podij, naslijedit će komunikacijsku operaciju izgrađenu oko televizije i društvenih mreža, operaciju koju je Leavitt definirala.

*uz korištenje AI-ja