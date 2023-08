'Odluka o šefu VSOA-e nije išla bez razgovora s premijerom'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u subotu da odluka o rješenju za šefa Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) nije išla bez razgovora i usuglašavanja s premijerom Andrejem Plenkovićem.

- Nije išlo bez usaglašavanja, bez razgovora. Ja bih volio da se to rješava na razini suradnika. To naprosto po duhu, slovu i strukturi našeg Ustava i poretka zahtijeva razgovor premijera i predsjednika, ako ne drukčije - rekao je Milanović u Metkoviću gdje je na 26. Maratonu lađa.

Upitan jesu li odnosi između njega i premijera sada bolji, nakon njihovog razgovora prošle nedjelje tijekom Alke u Sinju, Milanović je odgovorio da je taj razgovor 'kojeg su gospoda, nažalost, odbijali cijelo vrijeme na jedan dosta izbezumljen način, na kraju bio nužan'.

Milanović je podsjetio da je taj razgovor pozivao mjesecima 'ne zbog želje za druženjem, nego zbog potrebe da se riješe otvoreni problemi i da se ide u susret realnim izazovima koji redovito dolaze pred nas'.

Ocijenio je i da to 'nije bio veliki izazov kojeg su oni mjesecima odbijali', dodajući da mu je ''kao preko tarabe" bačen prijedlog čovjeka o kojem nisu razgovarali i to je na kraju otpalo.

- Kada smo se počeli usuglašavati, onda smo se bogami dogovorili, kao i oko onih prijedloga koji su mjesecima stajali na stolu Ministarstva. Neke je puštao, neke nije, to je trebalo riješiti transparentno - istaknuo je Milanović. Dodao je da i on 'može napakostiti i stati na nogu', ali je naglasio da to 'voli raditi onima koji su u sličnoj poziciji, koji nisu slabiji od mene..

Milanović o nasilnim navijačima u Ateni: Išli su se mlatiti i to ne podržavam, ali imaju svoja prava

Predsjednik je komentirao i uhićenje Dinamovih navijača u Ateni.

Rekao je da ih policija ima pravo držati pet dana i da sada to istječe. ''Išli su se mlatiti, to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje, ali sugrađani imaju svoja prava''. Kazao je da okolnosti ubojstva nisu razjašnjenje, a izrazio je sumnju da grčke vlasti mogu zadržati stotinu navijača ''kroz nekih frizirani pritvor''. To bi, dodao je, imalo elemente krvne osvete.

Govoreći o odgovornosti, Milanović je kazao da očekuje da se ''izluče odgovorni, ako takvih ima''. Rekao je i da je vidio pismo koje su roditelji uhićenih navijača poslali Vladi i njemu. Kazao je da su navijači odrasli ljudi koje roditelji nisu tamo poslali.

- Išli su sami i netko će odgovarati za to, ali baš da 100 ljudi drže u pritvoru... Policija ima pravo u nekoj vrsti detencije držati bilo koga na temelju nekih sumnji pet dana, tih pet dana sada istječe - dodao je.

Milanović je najavljeno uvođenje sajamskih dana u sve više gradova kako bi zaobišli zabranu rada nedjeljom ocijenio kao 'prirodnu obrambenu reakciju zdravog razuma u sukobu s tupavom birokracijom'.

Rekao je da je ključni problem 'platiti onima koji rade, a to su uglavnom žene koje rade prekovremeno, nedjeljama i blagdanima', Istaknuo je da to treba kontrolirati, a svaku devijaciju i kršenje stroga kažnjavati.