ODMOR IZ NOĆNE MORE Obitelj iz Srbije ostala bez svih stvari u Grčkoj: 'Nemamo niti putovnice'

Novi slučaj krađe na putu prema moru uznemirio je turiste, a ljetovanje jedne obitelji iz Srbije pretvorilo se u pravu noćnu moru nakon što su im na odmorištu u Grčkoj ukradene sve osobne stvari. U jeku turističke sezone, ovaj incident samo je jedan u nizu neugodnosti s kojima se putnici suočavaju.

Odmor se za obitelj iz Srbije naglo pretvorio u kaos kada su shvatili da im je ukraden ruksak sa svim dokumentima. Krađa se dogodila neposredno prije njihova povratka kući, na odmorištu nedaleko od graničnog prijelaza Evzoni. Putem društvenih mreža uputili su apel za pomoć u nadi da će pronaći svoje stvari i izbjeći kompliciranu proceduru. "Obitelji iz Srbije - dvoje odraslih i dijete - ukraden je ruksak sa sve tri putovnice, svim osobnim dokumentima i rezervnom karticom za otključavanje auta, u petak, 12. lipnja, na odmorištu kod mjesta Polikastro, poslije graničnog prijelaza Evzoni", navodi se u objavi na popularnoj Instagram stranici "Grčka info". Obitelj, koja se trebala vratiti u Srbiju u ponedjeljak, 22. lipnja, zamolila je za bilo kakvu informaciju. "Ukoliko je netko pronašao ruksak, molim vas da nam hitno javite porukom kako bismo izbjegli odlazak u Konzulat u Solunu i ogromne troškove izdavanja putnih isprava, novih dokumenata, kao i odjavljivanja starih dokumenata", stoji u njihovom apelu, piše Kurir.

Krađe su postale česta pojava za turiste

Nažalost, ovaj slučaj nije usamljen. Vlasti redovito upozoravaju turiste da ne ostavljaju vrijedne stvari u automobilima, no krađe se i dalje događaju, posebno tijekom ljetnih mjeseci. Prije samo nekoliko dana, jedna državljanka Srbije doživjela je šok na graničnom prijelazu između Grčke i Sjeverne Makedonije kada je shvatila da joj je ukradena kompletna dokumentacija, uključujući putovnicu, telefon i novac. Njezina kuma Jadranka oglasila se u Viber grupi "Grčka info", pokušavajući pronaći svjedoke.

​- Dobra večer, kuma je danas u popodnevnim satima, oko 14.30 sati iz Dionisiosa krenula za Beograd. Na grčkoj granici je utvrdila da su joj ukradeni putovnica, telefon, vjerojatno kartica i novac. Je li netko tko je u ovoj grupi bio u tom prijevozu? Svaka informacija je dobrodošla - navodi se u poruci koja je uznemirila članove grupe.

Jedna korisnica, Anjica, podijelila je slično iskustvo svoje svekrve kako bi upozorila na modus operandi lopova.

​- Isto se desilo mojoj svekrvi, doduše pretprošle godine. Muškarac od oko 35 godina je sve vrijeme s nama čekao ukrcavanje u autobus, pretvarajući se da je putnik. Prilikom predaje prtljage izvršio je krađu. Uzeo je novac i novčanik bacio u autobus, među sjedala - ispričala je Anjica, dodavši da se sve dogodilo u Beogradu dok su putnici čekali polazak za Edipsos.

Izazovi na putu: od prevara do gužvi na granici

Osim krađa, turisti se ove sezone suočavaju i s drugim problemima. Zabilježen je i slučaj pokušaja prijevare u blizini Evzonija, gdje su dvojica muškaraca iz automobila agresivno signalizirala jednom vozaču iz Srbije da se zaustavi. Sumnjajući na prevaru, vozač je srećom nastavio vožnju i izbjegao potencijalno opasnu situaciju. Dodatni problem stvaraju i višesatna čekanja na graničnim prijelazima, pogotovo na Evzoniju. Zbog primjene novog europskog sustava ulaska i izlaska (EES), koji podrazumijeva biometrijsku registraciju putnika, procedura na granici znatno je usporena, što dovodi do stvaranja kilometarskih kolona i frustracija među putnicima.

*uz korištenje AI-ja