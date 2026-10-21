VIDEO Užas u Kijevu! Ruski dron zabio se u neboder od 24 kata

Ruski napad dronovima na Kijev odnio je jedan život, a još je jedan čovjek ozlijeđen nakon što se bespilotna letjelica zabila u stambeni neboder od 24 kata. Udar se dogodio u Svjatošinskom okrugu ukrajinske prijestolnice, potvrdili su gradonačelnik Vitalij Kličko i gradska vojna uprava.

Dramatičan trenutak udara ubrzo se proširio društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako ruski dron velikom brzinom udara u zgradu na visini 19. kata. Uslijedila je eksplozija, a potom je izbio požar.

“Frankly normal” morning in Kyiv. The moment a russian drone strikes a residential building. https://t.co/vZ6IzamWpi — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 21, 2026

Na mjesto udara odmah su stigle vatrogasne i medicinske ekipe. Unatoč intervenciji hitnih službi, jedna je osoba poginula, dok je druga ozlijeđena i zbrinuta.

Napadi trajali cijelu noć, gorjeli auti

Napadi na ukrajinsku prijestolnicu odvijali su se u valovima od sinoć pa sve do jutarnjih sati. Osim stambenog nebodera, pogođene su i druge lokacije u gradu, a na više mjesta izbili su požari.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

U Desnjanskom okrugu krhotine i pad drona izazvali su požar na parkiranim automobilima. U Solomjanskom okrugu pogođen je objekt prometne infrastrukture, gdje je također buknula vatra.

U istom okrugu zabilježen je i pad drona na otvorenu površinu. U tom incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete.

Foto: Gleb Garanich

Dok se zbrajaju posljedice noćnih napada, dramatične snimke udara u stambenu zgradu pokazuju koliko su opasnosti izloženi stanovnici ukrajinske prijestolnice.