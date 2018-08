Odobrili: Hrabra Vanesa (14) ide na liječenje u Ameriku

Jako me je obradovalo pismo koje je dobila majka od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojim mi je odobreno liječenje u Americi, kazala nam je u ponedjeljak Vanesa Dolenec, koju smo posjetili u obiteljskoj kući, gdje trenutno boravi između dvije hemodijalize na koje ide tri puta tjedno u KBC Rebro, gdje mjesecima leži.

Vanesi je rješenjem HZZO odobrena rekonstrukcija mjehura koju treba obaviti Eugene Minevich iz urološkog centra u Cincinnatiju, s kojim je obitelj u kontaktu. U popratnoj dokumentaciji uz Rješenje koje je napisano 8. kolovoza, od Američke se klinike traži da dostave račun na koji bi HZZO uplatio troškove vezane uz operaciju, te postoperativini boravak u trajanju od 90 dana. Vanesa, koja je od jeseni učenica 8. razreda koprivničke osnovne škole, nam je rekla kako vjeruje da je to početak kraja njezinim mukama koje traju godinama.

Do sada je imala 16 operacija a nakon one u Cincinatiju, čekaju je još dvije. Prva je na redu transplatacija bubrega koja će se prema svemu sudeći obaviti u jednoj od naših klinika koje su specijalizirane za takve zahvate. Vanesa ima i potencijalnog davatelja, ali na nasreću zbog sporosti naše administracije, davatelj nije pozvan na testiranje. Roditelji bi rado bili donori kćeri, no ni jedan ni drugi nemaju odgovarajuću krvnu grupu.

Nakon mjeseci ležanja u KBC Rebru, Vanesa koja je od rođenja na hemodijalizi s nestrpljenjem očekuje i tu zahtjevnu operaciju, poslije koje bi se napokon, kako kaže vratila u školske klupe iz kojih izbiva cijelo drugo polugodište, jer je mjesece provodi u bolnici.

-Sada je na potezu dr. Eugene Minevich iz urološkog centra u Cincinnatiju, koji bi nam trebao zakazati termin. Vjerujem da ćemo Vanesa i ja u roku od nekih 10-tak dana otputovati na toliko dugo čekanu, ali i na sreću dočekanu rekonstrukciju mjehura – kazala nam je majka Kruna (40), dok oca Dragana (44) kojeg sredinom listopada čeka suđenje zbog prijetnji izrečenih liječnicima, nismo našli kod kuće.

Podsjetimo, očajan i ne znajući više kako bi pomogao teško bolesnoj kćeri, Dragan je u veljači nazvao Ured predsjednice RH, a kad mu je tajnica poručila da pošalje dopis, zaprijetio je da će baciti bombu na Rebro i zaklati liječnika. Ubrzo je uhićen, a kuća mu je pretražena. Nakon toga su ga odveli u istražni zatvor u kojem je proveo deset dana.

Majka Kruna nam je kazala kako se ta suglasnost mogla i ranije riješiti, a ne mjesecima odugovlačiti, čime je jedinu štetu trpjela kćerka.

Unatrag mjesec dana Vanesi se stanje zakompliciralo oko katetera. Zbog toga su joj operativnim putem postavili drugi kateter kako bi se mogla podvrći hemodijalizi. Vanesa je rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva, s dvije maternice i rodnice, koje su joj u međuvremenu uklonjene. Hrabra i pomalo povučena djevojčica nam je rekla kako vjeruje da će sve nedaće izdržati i obećala nam se javiti po povratku iz Amerike. Do tada će kako je rekla još temeljitije učiti jezik, jer će u Cincinnatiju provesti gotovo tri mjeseca, koliko je i navedeno u toliko željno čekanom rješenju HZZO, zbog kojeg su nepotrebno prošli mjeseci. Iz kabineta dr. Eugene Minevicha, su još u travnju kontaktirali obitelj i naveli kako se Vanesa u Klinici očekuje tijekom svibnja. No, taj je termin propao jer je došlo do „krivog“ spoja na relaciji KBC Rebro i HZZO, koji je tek 19. srpnja zaprimio zahtjev za liječenje u inozemstvu.