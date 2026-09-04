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ODGOĐENO ROČIŠTE

Ukrajinca, koji je u Puli uhićen zbog napada na Sjeverni tok, u Njemačkoj terete za ratni zločin

Piše 24sata,
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Ukrajinca, koji je u Puli uhićen zbog napada na Sjeverni tok, u Njemačkoj terete za ratni zločin
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Ročište je odgođeno jer je stigao novi zahtjev njemačkih vlasti prema kojem se Žuravljova sada, kao i njegova već izručenog sunarodnjaka Serhija Kuznjecova, tereti za ratni zločin

Odgođeno je ročište Volodimiru Žuravljovu koji je uhićen u Puli po europskom uhidbenom nalogu. Traži ga Njemačka zbog eksplozija Sjevernog toka. Ročište je odgođeno jer je stigao novi zahtjev njemačkih vlasti prema kojem se Žuravljova sada, kao i njegova već izručenog sunarodnjaka Serhija Kuznjecova, tereti za ratni zločin, piše Ana Raić za Index.

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Njemačko savezno tužiteljstvo u optužnici protiv Kuznjecova sada tvrdi da je on 2022. bio časnik ukrajinske vojske te da je zajedno s drugim pripadnicima vojske, prema nalogu ukrajinskih državnih tijela, sudjelovao u planiranju uništenja Sjevernog toka 1 i 2.

Prema optužnici, cilj operacije bio je trajno prekinuti isporuku ruskog plina tim plinovodima i spriječiti Rusiju da prihodima od prodaje plina financira rat protiv Ukrajine. Tužitelji tvrde da je formirana skupina profesionalnih ronilaca, skipera i stručnjaka za eksploziv, a da je Kuznjecov njome rukovodio.

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Takav opis događaja omogućio je njemačkim tužiteljima da eksplozije više ne promatraju samo kao kazneno djelo sabotaže nego i kroz pravila međunarodnog ratnog prava. Njihova je teza da su napadnuti plinovodi bili civilni objekti te da napad na njih predstavlja ratni zločin. O tome će, međutim, konačno odlučivati sud.

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Komentari 4
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