Odron sravnio selo u Sudanu, najmanje 1000 ljudi je poginulo

U zabačenim planinama Marra u zapadnom Sudanu došlo je, zbog obilnih kiša, do odrona u kojem je poginulo najmanje 1000 ljudi, javlja BBC. Odron je sravnio veći dio sela Tarasin u kojem je samo jedan čovjek ostao živ.

Vlasti su odmah uputile apel za humanitarnu pomoć Ujedinjenim narodima te drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Regija planina Marra bila je utočište za brojne ljude koji su morali napustiti regiju Sjeverni Darfur zbog rata između sudanske vojske i paravojnih snaga.