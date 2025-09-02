Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Odron sravnio selo u Sudanu, najmanje 1000 ljudi je poginulo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Odron sravnio selo u Sudanu, najmanje 1000 ljudi je poginulo
Foto: EL TAYEB SIDDIG/REUTERS

Regija planina Marra bila je utočište za brojne ljude koji su morali napustiti regiju Sjeverni Darfur zbog rata između sudanske vojske i paravojnih snaga

U zabačenim planinama Marra u zapadnom Sudanu došlo je, zbog obilnih kiša, do odrona u kojem je poginulo najmanje 1000 ljudi, javlja BBC. Odron je sravnio veći dio sela Tarasin u kojem je samo jedan čovjek ostao živ.

Vlasti su odmah uputile apel za humanitarnu pomoć Ujedinjenim narodima te drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama.

SUKOB SE RASPLAMSAO Preokret u Sudanu: Pobunjenici bježe, vojska je zauzela ključne zgrade u glavnom gradu
Preokret u Sudanu: Pobunjenici bježe, vojska je zauzela ključne zgrade u glavnom gradu

Regija planina Marra bila je utočište za brojne ljude koji su morali napustiti regiju Sjeverni Darfur zbog rata između sudanske vojske i paravojnih snaga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke
VIDEO

DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke

Nakon duga tri sata sjedenja na krovu, stigla je specijalna policija. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam spusti, a potom su ga priveli u postaju na ispitivanje
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025