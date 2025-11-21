Obavijesti

Odvjetnik 18-godišnjaka kojeg sumnjiče da je zapalio Vjesnik: 'Poriče to. On je uzoran učenik'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Odvjetnik 18-godišnjaka kojeg sumnjiče da je zapalio Vjesnik: 'Poriče to. On je uzoran učenik'
13
Foto: PIXSELL/

Priča je tanka. On to poriče. U šoku je. Radi se o uzornom učeniku, maturantu, rekao je odvjetnik.

Odvjetnik Ivan Orešković dao je izjavu nakon što je zagrebačka policija privela dvojicu 18-godišnjaka koje sumnjiče da su zapalili neboder Vjesnika.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku
13
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Detaljno su opisali kako su to izveli. Više o tome pročitajte OVDJE.

Odvjetnik jednog od privedenih 18-godišnjaka rekao je kako se njegov klijent branio aktivno.

- Priča je tanka. On to poriče. U šoku je. Radi se o uzornom učeniku, maturantu - rekao je odvjetnik.

Uskoro više...

