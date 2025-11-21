Odvjetnik 18-godišnjaka kojeg sumnjiče da je zapalio Vjesnik: 'Poriče to. On je uzoran učenik'

Odvjetnik Ivan Orešković dao je izjavu nakon što je zagrebačka policija privela dvojicu 18-godišnjaka koje sumnjiče da su zapalili neboder Vjesnika.

Odvjetnik jednog od privedenih 18-godišnjaka rekao je kako se njegov klijent branio aktivno.

- Priča je tanka. On to poriče. U šoku je. Radi se o uzornom učeniku, maturantu - rekao je odvjetnik.

