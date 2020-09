Kovačevićev odvjetnik: 'On nije lik koji bi trebao biti u zatvoru, ne osjeća se dobro tamo...'

Odvjetnik bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića kaže kako njegov klijent ne bi trebao biti u istražnom zatvoru. Nije htio komentirati odakle Kovačeviću luksuzne nekretnine jer se "time nisu bavili"

<p>Odvjetnik <strong>Ivo Farčić</strong>, gostujući u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/gost-dnevnika-nove-tv-ivo-farcic-odvjetnik-uhicenog-dragana-kovacevica---621701.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV </a>žalio se na istražni zatvor koji je određen njegovom klijentu, bivšem šefu Janafa <strong>Draganu Kovačeviću.</strong> </p><p>Dodao je i da je danas posjetio Kovačevića te da se ne osjeća dobro u zatvoru.</p><p> - On je doktor znanosti koji se našao u jednoj izvanrednoj situaciji. On je vodio Janaf godinama, imao je trostruku dobit. On nije lik koji bi trebao biti tamo i ne osjeća se dobro. On to prihvaća jer je čovjek velikih intelektualnih mogućnosti i dobro surađujemo - komentirao je Farčić.</p><h2>Nesrazmjer imovine</h2><p>Na pitanje kako je moguće da Kovačević uz svoju plaću ima i nekoliko luksuznih nekretnina, Farčić odgovara da se time nisu bavili.</p><p> - To nije sadržaj ovog postupka i nismo se bavili time. Ono što sam saznao je da Kovačević ima određene nekretnine, ali sam radeći na tome saznao i da ima solidno kreditno zaduženje, nekih 400.000 eura kredita. To sam ja do sada vidio, ne kažem da je to sve - rekao je Farčić.</p><h2>Milijuni u automobilu</h2><p>Komentirao je pretrese i pronalazak nekoliko milijuna kuna u automobilu u Samoboru.</p><p> - Ja još manje od policije mogu potvrđivati takve informacije. Na Državnom odvjetništvu je da procijeni što može, ja ni u kojoj situaciji ne bih htio iznijeti neke činjenice koje su sadržaj postupka koji trenutno traje - završio je Farčić.</p>