Odvjetnik Marije Ratkić: Nije točno da je ona sve priznala. Na njenom računu nema ništa!

Odvjetnik Marije Ratkić, Petar Pavković, rekao je u Novom danu N1 televizije da nije točno kako je njegova klijentica sve priznala.

- Prije nego što odgovorim, htio bih reći kako sam kao njen branitelj u položaju da s jedne strane bih želio zadovoljiti interes javnosti i interes koji branim i njena prava da se brani kako smatra da je najpovoljnije. Ograničit ću se kod odgovora. Nije točno da je Marija Ratkić priznala za što se tereti, to je netočno. Terete je da je pomogla glavnim sudionicima, a ja postavljam pitanje – ako nekome pomažete, valjda biste morali znati da to hoću i da pristajem na to. Marija Ratkić je poznavala i poznaje samo jednu od tih osoba, a to je osoba iz Ine, Damir Škugor. Netočno je da bi ona sudjelovala u ovoj navodnoj zločinačkoj organizaciji radi pribavljanja imovinske koristi - rekao je Pavković.

- Ona je već na ispitivanju u Uskoku iznosila podatke o svojoj imovini i dala relevantne isprave. Nikakvu imovinsku korist ona nije pribavila. To se može vidjeti iz onoga što je Uskok i DORH izložilo - kaže Pavković.

- Ona je pod uvjetima pod kojima je kupila taj plin, ona ga je prodala, zaračunavajući samo manipulativne troškove. Ne znam je li ona znala što se zapravo iza brda valja - kaže odvjetnik.

- Ratkić ne sudjeluje u kaznenom djelu. Iz njenog se iskaza izvlači zaključak i ove činjenice su provjerljive. Ništa od ovoga ne pripada imovinskoj koristi, ništa nije priskrbila - dodaje odvjetnik.

Na pitanje je li to što je prodavala plin od Ine, bila izravna naredba, Pavković je rekao kako nema informaciju da bi joj netko diktirao kako će poslovati.

- Podatak da je Škugor utjecao ne mogu potvrditi. Ona je imala primarni interes da opskrbljuje dosadašnje korisnike i nikakav drugi, ovisila je o Ini - kaže.

Na pitanje je li ikoga prije upozorila na stanje u kompaniji Plinara istočne Slavonije, kaže da nema tu informaciju da bi ona upozorila.

- Dopuštam da mnoge stvari i ne znam s obzirom na stanje istraživanja. Hoće li se o tome nešto pojaviti, ne znam - kaže.

- Podnosila je redovite izvještaje o stanju poslovanja. Mislim da su tromjesečni. Vjerojatno je podnosila te izvještaje županiji koja je osnivač Plinare. Tu informaciju sam dobio iz razgovora da je redovno izvještavala, a o njihovom sadržaju ne znam. Imao sam malo razgovora s njom, sad ću ići k njoj u zatvor - kaže odvjetnik i ponovno naglašava da nije priznala da bi pomogla ikome u ovoj krimainalnoj aktivnosti.

Želi da je puste iz istražnog zatvora

Kaže da neće iznositi strategiju obrane, da je obrana dala sugestije i da su složili izjavu da neopozivo s 28. kolovoza podnosi ostavku u Plinari.

- Taj akt smo prezentirali na istražnom ročištu, predali sucu. Očekivao sam da će istražna sutkinja prihvatiti taj akt, očekivao sam više razboritosti. To ne bi trebalo utjecati na odluku da je se pusti odmah na slobodu. No, odluka je takva kakva je, da je i njoj određen istražni zatvor. Taj akt smo jučer uputili i na županiju i poduzeli smo sve mjere da je razriješe dužnosti. Kad dobijemo odluku, podnijet ćemo prijedlog da je se pusti iz istražnog zatvor - poručio je.

Na pitanje može li ona postati svjedok pokajnik pod nekim okolnostima, rekao je kako mu je teško odgovoriti na to, ali da neće biti u tom položaju koliko zna.

- To je osoba koja je sudionik. Siguran sam da ona taj položaj ne treba niti može imati. Vjerujem da će je optužiti, a onda ćemo razmišljati o njenom položaju. U suštini je već kod prvog očitovanja otvoreno govorila - rekao je

- Na njenom računu nema ništa, ona nema tajnih računa - dodao je odvjetnik. Na pitanje je li ona članica HDZ-a, kaže da ima tu informaciju, ali da o tome nisu razgovarali.

