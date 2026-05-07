Odvjetnik mladića optuženih za požar Vjesnika: 'Sud je odbio žalbu, neće moći polagati ispite'

Dobili smo baš danas (u četvrtak) odbijenicu po žalbi, gdje se objašnjava da neće biti nikakva posebna šteta što su oni u istražnom zatvoru kod kuće. Nama su i škole su bile kooperativne jer su nam dali mogućnost polaganja ispita jednim ili u dva dolaska u školu, ali nam sud ni to nije omogućio, rekao je za RTL Danas Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog za palež Vjesnikova nebodera.

Kako su objavila 24sata, dvojici maturanata optuženih za izazivanje požara u Vjesniku, nakon jednomjesečnog pritvora u Remetincu sud je odredio kućni pritvor bez mogućnosti pohađanja nastave, pa čak ni izlazaka na razredne ispite, kako bi mogli završiti četvrti razred. To za njih automatski znači i pad godine, te ih onemogućuje i da polažu državnu maturu.

- Psihički svaki mjesec sve više degradiraju. Pokušavamo položiti ispit, možda će ovaj istup nešto promijeniti. Zatvorenici dobiju mogućnost da izađu na popravak zuba, tako bi bilo najnormalnije da odu i na ispite jedan ili dva puta - kazao je odvjetnik Orešković.

Reagirala je i pravobraniteljica za djecu koja ističe kako život maloljetnika ne može čekati dok traje kazneni postupak. Navodi kako je obveza osigurati im ostvarivanje svih njihovih prava. Jedini izlazak bio im je posjet liječniku.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu još jednom su upozorili na nedostupnost obrazovanja djece koja se nalaze u tijelima zatvorskog sustava. Kako tumače, postojeći pristup ostvarivanju obrazovnih prava djece u sukobu sa zakonom je manjkav i neprimjeren te zahtijeva nova rješenja i usku suradnju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

- Mišljenja smo da život i razvoj maloljetnika ne mogu čekati dok traje kazneni postupak ili dok se ne dokaže počinjenje kaznenog djela. Obveza je osigurati im ostvarivanje svih njihovih prava i potreba u skladu s najboljim interesom i međunarodnim standardima jer načelo najboljeg interesa djeteta mora biti temelj svakog postupanja - poručuju.