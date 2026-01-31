Četrnaest pripadnika Torcide je od protekle subote u pritvoru, a prvostupanjskom odlukom Suda u Živinicama naloženo je njihovo 30-dnevno zadržavanje. Odvjetnik Lekić je s kolegama uložio žalbu
Odvjetnik: Navijači Hajduka čekaju pravomoćnu odluku o pritvoru, ne žale se na uvjete
Navijači Hajduka koji čekaju pravomoćnu odluku suda o 30-dnevnome pritvoru zbog napada na simpatizere Crvene Zvezde nemaju prigovora na uvjete u pritvoru i u kontaktu su s obitelji i Generalnim konzulatom RH u Tuzli, potvrdio je u subotu za Hinu jedan od odvjetnika Mirko Lekić.
Četrnaest pripadnika Torcide je od protekle subote u pritvoru, a prvostupanjskom odlukom Suda u Živinicama naloženo je njihovo 30-dnevno zadržavanje. Odvjetnik Lekić je s kolegama u četvrtak uložio žalbu, te sada očekuje pravomoćnu odluku o pritvoru Općinskoga suda u Živinicama.
Upitan o stanju 14 osumnjičenih, rekao je kako su odvjetnici, kao i obitelji te predstavnici Generalnog konzulata u Tuzli u kontaktu s njima, te da se ne žale na uvjete u pritvoru.
On očekuje da bi se najdalje u ponedjeljak mogla znati konačna odluka Kaznenog odjela Općinskog suda u Živinicama hoće li ostati u 30-dnevnom pritvoru. Od 14 navijača njih 11 ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su još trojica s teritorija Bosne i Hercegovine.
Oni su bili dio veće skupine navijača koji su protekle subote nedaleko Tuzle napali simpatizere srpskog nogometnog kluba Crvena zvezda pri čemu su četiri osobe teže ozlijeđene.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+