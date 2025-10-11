Obavijesti

NABAVA ORUŽJA

Nobilo o ukrajinskoj tjeralici za Zubakom: 'To je stara vijest. Upravo je u tijeku veliki posao'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Obojica ponovno posluju s ministarstvom obrane, upravo je u tijeku veliki posao. U tom nesporazumu se očito radilo o građansko-pravnom odnosu - poručio je odvjetnik Anto Nobilo

Ukrajina je raspisala tjeralicu za Matiasom Zubakom, sinom hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova je na službenoj web stranici u rubrici traženih osoba navelo Matiasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih institucija te zemlje, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine. Tretiraju ga kao osumnjičenika u odsutnosti.

Podsjetimo, riječ je o nabavi oružja koju je ukrajinsko Ministarstvo obrane ugovorilo s domaćom tvrtkom Lviv Arsenal. Isporuka 100 tisuća minobacačkih granata u vrijednosti od 37 milijuna i 600 tisuća dolara koja nije realizirana.

O situaciji se oglasio i odvjetnik obitelji Zubak.

- Današnja vijest je zapravo recikliranje stare vijesti od prije najmanje godinu i pol dana. Svi problemi između oca i sina Zubaka i ukrajinskog ministarstva obrane su odavno razriješeni. Obojica ponovno posluju s ministarstvom obrane, upravo je u tijeku veliki posao. U tom nesporazumu se očito radilo o građansko-pravnom odnosu - poručio je odvjetnik Anto Nobilo

