Obavijesti

News

Komentari 0
SMRT ŠTIĆENIKA CENTRA

Odvjetnik obitelji dječaka: 'Takvu smrt, posebno pod skrbi države ne zaslužuje nitko...'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Odvjetnik obitelji dječaka: 'Takvu smrt, posebno pod skrbi države ne zaslužuje nitko...'
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album

Otac tragično preminulog dječaka tražio je odštetu u visi od 50.000 eura. Ministarstvo je priznalo polovicu, ali isplatu uvjetuje izvješćem o emocionalnoj povezanosti sa sinom, kazao je odvjetnik Barić

Majka je u više navrata upozoravala da dijete ima problema s gutanjem, kao što i kaže medicinska dokumentacija. Unatoč tome, dijete je bilo ostavljeno satima samo, bez ikakvog nadzora, u sobi koja je zakrpana s OSB pločama s rupama na zidovima i u takvim uvjetima je umrlo u agoniji gušenja na madracu, na podu. Takvu smrt, pogotovo pod skrbi države ne zaslužuje nitko. Kazao je to za RTL  Marin Barić odvjetnik obitelji tragično preminulog 14. godišnjaka s poteškoćama koji se u Centru za rehabilitaciju Rijeka ugušio pizzom jer je dva sata ostavljen bez nadzora u 'sobi za hlađenje'.  

SLUČAJ IZ KRALJEVICE Dignuli optužnicu zbog dječaka koji se ugušio pizzom! Terete i šeficu koja je lažirala papire
Dignuli optužnicu zbog dječaka koji se ugušio pizzom! Terete i šeficu koja je lažirala papire

Protiv pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka podignuta je optužnica, a istodobno resorno ministarstvo ne želi obitelji isplatiti traženu odštetu. O tom slučaju za RTL Danas govori odvjetnik obitelj Marin Barić. Nakon smrti dječaka ravnateljica je dala ostavku, a sada se tereti jer je sastavila lažan zapisnik o navodnom sastanku i naknadno izmijenila protokol kako bi prikrila propuste. Za četiri djelatnice Centra traži se godinu i pol zatvora, a za tadašnju ravnateljicu godinu dana. Ravnateljica se pravda da je u nekoliko navrata slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka. Njezina odvjetnica poručila je da je bez komentara. 

Dječakov otac traži da odgovorni za to budu kažnjeni. Ministarstvo obitelji i socijalne politike odbija im isplatiti odštetu od 50.000 eura i tražoli su da otac dokaže da je bio povezan sa sinom.

- Priznali su polovicu iznosa koji bi inače trebao pripadati roditeljima i još su uvjetovali isplatu, odnosno opravdanost iznosa s izvješćem o emocionalnoj povezanosti sa sinom. To je duboko neprimjereno, i predstavlja oblik sekundarne viktimizacije obitelji. Zapravo, nikad nitko iz struke nije primio takav zahtjev da se dokazuje ljubav - kazao je odvjetnik Barić.  

STRAHOTA U RIJECI Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

Na daljnje upite i zahtjeve oca i njegova odvjetnika odgovora iz Ministarstva nema.

- "Naši stručni ljudi, pravnici, su u kontaktu s Centrom vezano za zahtjev koji ste spomenuli. Kao što sam rekla, naši ljudi koji rade na naknadama štete su u kontaktu s Centrom i na temelju toga se postupa - kazala je Margareta Mađerić, državna tajnica u resornom ministarstvu za RTL.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
OPORBA ZGROŽENA

Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno. Posao je isti, ali novac drastično raste: 'Ulazimo u mandat razvoja, a ona će raditi s građanima'
VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'
IZVANREDNO OBRAĆANJE

VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'

Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina, rekao je Vučić
Ekskluzivno! Vlada priprema rukavicu u lice Mađarima: Evo vam udio u Janafu, dajte dio Ine
ZAMJENA DIONICA

Ekskluzivno! Vlada priprema rukavicu u lice Mađarima: Evo vam udio u Janafu, dajte dio Ine

Premijer je najavio da Janaf ostaje u hrvatskim rukama, a to bi bilo moguće i ako bi se MOL-u prepustio udio od 30 posto vrijedan 254 mil. eura. Ali zauzvrat bi MOL trebao Hrvatskoj prepustiti pet posto u Ini...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025