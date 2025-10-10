Odvjetnik obitelji dječaka: 'Takvu smrt, posebno pod skrbi države ne zaslužuje nitko...'

Majka je u više navrata upozoravala da dijete ima problema s gutanjem, kao što i kaže medicinska dokumentacija. Unatoč tome, dijete je bilo ostavljeno satima samo, bez ikakvog nadzora, u sobi koja je zakrpana s OSB pločama s rupama na zidovima i u takvim uvjetima je umrlo u agoniji gušenja na madracu, na podu. Takvu smrt, pogotovo pod skrbi države ne zaslužuje nitko. Kazao je to za RTL Marin Barić odvjetnik obitelji tragično preminulog 14. godišnjaka s poteškoćama koji se u Centru za rehabilitaciju Rijeka ugušio pizzom jer je dva sata ostavljen bez nadzora u 'sobi za hlađenje'.

Protiv pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka podignuta je optužnica, a istodobno resorno ministarstvo ne želi obitelji isplatiti traženu odštetu. O tom slučaju za RTL Danas govori odvjetnik obitelj Marin Barić. Nakon smrti dječaka ravnateljica je dala ostavku, a sada se tereti jer je sastavila lažan zapisnik o navodnom sastanku i naknadno izmijenila protokol kako bi prikrila propuste. Za četiri djelatnice Centra traži se godinu i pol zatvora, a za tadašnju ravnateljicu godinu dana. Ravnateljica se pravda da je u nekoliko navrata slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka. Njezina odvjetnica poručila je da je bez komentara.

Dječakov otac traži da odgovorni za to budu kažnjeni. Ministarstvo obitelji i socijalne politike odbija im isplatiti odštetu od 50.000 eura i tražoli su da otac dokaže da je bio povezan sa sinom.

- Priznali su polovicu iznosa koji bi inače trebao pripadati roditeljima i još su uvjetovali isplatu, odnosno opravdanost iznosa s izvješćem o emocionalnoj povezanosti sa sinom. To je duboko neprimjereno, i predstavlja oblik sekundarne viktimizacije obitelji. Zapravo, nikad nitko iz struke nije primio takav zahtjev da se dokazuje ljubav - kazao je odvjetnik Barić.

Na daljnje upite i zahtjeve oca i njegova odvjetnika odgovora iz Ministarstva nema.

- "Naši stručni ljudi, pravnici, su u kontaktu s Centrom vezano za zahtjev koji ste spomenuli. Kao što sam rekla, naši ljudi koji rade na naknadama štete su u kontaktu s Centrom i na temelju toga se postupa - kazala je Margareta Mađerić, državna tajnica u resornom ministarstvu za RTL.