Zagrebački fakultet predlaže rušenje Vjesnika miniranjem. Neboder bi pao prema Savskoj

Rudarsko-geološko-naftni fakultet dao je ponudu za izradu projekta rušenja miniranjem nebodera Vjesnika u Zagrebu, koji je teško oštećen u požaru prošlog mjeseca. Prof. dr. sc. Mario Dobrilović s tog fakulteta kazao je u Dnevniku HTV-a kako fakultet još od sedamdesetih godina podučava inženjere koji znaju koristiti eksploziv, pa tako i za rušenje objekata...

- Mi smo dali ponudu za izradu projekta rušenja miniranjem, odnosno onaj dio koji nosi know-how kako to napraviti eksplozivom, i projektantski nadzor, odnosno sav onaj support izvođačima ako do toga dođe, rekao je Dobrilović za HRT.

Dobrilović, koji predaje kolegij Rušenje objekata, rekao je da svaka metoda rušenja ima određene prednosti i nedostatke.

- U načelu, rušenje miniranjem obavlja se na dva načina - urušavanjem u tlocrt, odnosno rotacijom prema nekom slobodnom smjeru gdje imate tlocrtno dovoljno prostora da se objekt posloži, kako mi kažemo - poručio je profesor...

Dodao je kako postoji i kombinacija rotacije i urušavanja koja omogućava bolje drobljenje objekta, a opet smanjuje udaljenost do koje objekt dolazi s obzirom na visinu. Dobrilović je rekao da je predviđeni smjer pada prema zapadu i Savskoj cesti s obzirom na raspoloživi slobodni prostor.

- Djelomično će se objekt i urušiti i rotirati, tako da je to jedan složeni dinamički proces lomljenja elemenata konstrukcije i slaganja cijelog objekta na tlo - kaže profesor Dobrilović...

U nosivoj konstrukciji potrebno je izbušiti najmanje 2000 rupa gdje bi se postavilo nekoliko stotina kilograma eksploziva, piše HRT. Na pitanje kolike vibracije to bušenje izaziva i može li to izazvati samourušavanje nebodera Dobrilović je odgovorio: "Po mom mišljenju ne".

- Zato što se bušotine buše u malim promjerima, buše se u donjim etažama, koje nisu opožarene, koje su po mojoj laičkoj procjeni još čvrste - kaže profesor...

Poručio je da se vibracije prigušuju te da se radi o malim vibracijama koje ne mogu u principu doći do onih opožarenih etaža koje bi se eventualno mogle pod utjecajem tih vibracija urušiti...

Upitali su ga i o cijeni rušenja miniranjem. Dobrilović je rekao da su na fakultetu radili količinske troškovnike koje su odaslali potencijalnim zainteresiranim ponuđačima, ali da ponude nije vidio pa mu je teško govoriti o cijenama. Rekao je i da je u projektima rušenja objekata i miniranjem i strojnim načinom bilo primjera problema, ali da čvrsto vjeruju da će primjena metode koju su oni zamislili to - eliminirati.

- Mogu vam dati neke primjere rušenja miniranjem gdje su se rušili samo dijelovi zgrada. Znači, dio zgrada se srušio miniranjem, dio zgrada koji je oštećen neoštećen, faktički odrezan eksplozivom kasnije se nadograđivao i koristio u novoj građevini - kazao je profesor za kraj, piše HRT.

Stiglo 17 ponuda

Državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić potvrdio je u utorak da je za rušenje izgorjelog Vjesnikova nebodera pristiglo 17 informativnih ponuda, a kod odabira izvođača odlučivat će brzina rušenja i cijena. Glavinić je u izjavi za RTL rekao da će se sve ponude razmotriti i analizirati te će do kraja ovoga tjedna složiti tehničke specifikacije. Što se tiče kriterija, presudna će biti brzina kako bi se, rekao je, što prije promet vratio u normalu i osigurala sigurnost građana s obzirom na to da je zgrada opasna.