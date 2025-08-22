Obavijesti

News

Komentari 1
DOZNAJEMO

Odvjetnik pretučenih Slovenaca pisao DORH-u: 'U strahu su...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Odvjetnik pretučenih Slovenaca pisao DORH-u: 'U strahu su...'
Foto: 24sata

Teško se nosimo sa situacijom još smo pod šokom od cijelog događaja  i trpimo fizičke bolove od zadobivenih ozljeda i u strahu smo od zaštitara, govore nam pretučeni slovenski državljani....

Općinskom državnom odvjetništvu u Puli poslan je prijedlog da sucu istrage predlože istražni zatvor za zaštitare iz Savudrije, doznaju 24sata. Prijedlog je poslan od odvjetnika pretučenih Slovenaca, Milka Križanovića. Osim toga predloženo je i izricanje mjere opreza i to zabrana približavanja i uspostavljanja bilo kakvog kontakta sa žrtvama. 

- Radi se o događaju u kojem je korištena teleskopska palica, a grupa osumnjičenika je brutalno primijenila fizičku silu prema oštećenima, uslijed čega su oni zadobili teške tjelesne ozljede te i dalje trpe ozbiljan strah od počinitelja - napisao je odvjetnik Križanović pulskom Općinskom državnom odvjetništvu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zaštitari napali Slovence u Savudriji 00:22
Zaštitari napali Slovence u Savudriji | Video: 24sata

Dodao je da s obzirom na navedeno postoji rizik od ponavljanja kaznenog dijela zbog 'čega je opravdano i nužno određivanje predloženih mjera', rekao je odvjetnik. Kratko smo razgovarali i s ozlijeđenim Slovencima koji kažu da i dalje trpe bolove zbog udaraca koje su primili.

- Teško se nosimo sa situacijom još smo pod šokom od cijelog događaja  i trpimo fizičke bolove od zadobivenih ozljeda i u strahu smo od zaštitara. Želimo vjerovati u pravosuđe RH da će kazniti počinitelje jer nasilje koje su počinilo nama mogu činiti i drugima mi smo u strahu od njih - rekli su nam. 

STRAVA U SAVUDRIJI Stručnjaci o slučaju Slovenaca koje su tukli i palicom: 'Skandal je to što zaštitare nisu priveli'
Stručnjaci o slučaju Slovenaca koje su tukli i palicom: 'Skandal je to što zaštitare nisu priveli'

Podsjetimo, istarska policija objavila je kako su nakon kriminalističkog istraživanja protiv trojice napadača, odnosno zaštitara podnijeli kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela.

- Policija je utvrdila kako su trojica muškaraca 15. kolovoza oko 23.30 sati, na plaži na umaškom području, postupali prema 28-godišnjem slovenskom državljaninu i 25-godišnjoj slovenskoj državljanki zbog nepridržavanja pravila kućnog reda turističkog objekta.

PREMLAĆIVANJE U SAVUDRIJI Palicom tukli Slovence! Policija: 'Imaju lakše ozljede'; Odvjetnik žrtava: 'Ovo je sramotno...'
Palicom tukli Slovence! Policija: 'Imaju lakše ozljede'; Odvjetnik žrtava: 'Ovo je sramotno...'


 
Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže - rekli su iz policije. 

Dodali su i kako od tri osobe koje su obavljale poslove privatne zaštite, dvije osobe nisu nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova po Zakonu o privatnoj zaštiti te će se protiv njih pokrenuti prekršajni postupak, dok će se za osobu koja je imala dopuštenje provesti ocjena zakonitosti postupanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana
GALERIJA Oluja razorila terasu, rušila stabla, ceste pod vodom. I u petak su moguća nevremena
KAOS U SLAVONIJI

GALERIJA Oluja razorila terasu, rušila stabla, ceste pod vodom. I u petak su moguća nevremena

Jako nevrijeme poharalo je Slavoniju u četvrtak popodne, tako je u Slavonskom Brodu nadvožnjak bio pun vode, dok je u Čepinu vjetar uništio terasu popularnog hotela Mattera, bilo je i intervencija vatrogasaca koji su uklanjali stabla koja su pala na cestu u Osijeku, dok je u Davoru planuo krov nakon udara groma. I u petak nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom...
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
NEPOPUSTLJIVA BIROKRACIJA

DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'

Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025