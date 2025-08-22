Odvjetnik pretučenih Slovenaca pisao DORH-u: 'U strahu su...'

Općinskom državnom odvjetništvu u Puli poslan je prijedlog da sucu istrage predlože istražni zatvor za zaštitare iz Savudrije, doznaju 24sata. Prijedlog je poslan od odvjetnika pretučenih Slovenaca, Milka Križanovića. Osim toga predloženo je i izricanje mjere opreza i to zabrana približavanja i uspostavljanja bilo kakvog kontakta sa žrtvama.

- Radi se o događaju u kojem je korištena teleskopska palica, a grupa osumnjičenika je brutalno primijenila fizičku silu prema oštećenima, uslijed čega su oni zadobili teške tjelesne ozljede te i dalje trpe ozbiljan strah od počinitelja - napisao je odvjetnik Križanović pulskom Općinskom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:22 Zaštitari napali Slovence u Savudriji | Video: 24sata

Dodao je da s obzirom na navedeno postoji rizik od ponavljanja kaznenog dijela zbog 'čega je opravdano i nužno određivanje predloženih mjera', rekao je odvjetnik. Kratko smo razgovarali i s ozlijeđenim Slovencima koji kažu da i dalje trpe bolove zbog udaraca koje su primili.

- Teško se nosimo sa situacijom još smo pod šokom od cijelog događaja i trpimo fizičke bolove od zadobivenih ozljeda i u strahu smo od zaštitara. Želimo vjerovati u pravosuđe RH da će kazniti počinitelje jer nasilje koje su počinilo nama mogu činiti i drugima mi smo u strahu od njih - rekli su nam.

Podsjetimo, istarska policija objavila je kako su nakon kriminalističkog istraživanja protiv trojice napadača, odnosno zaštitara podnijeli kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela.

- Policija je utvrdila kako su trojica muškaraca 15. kolovoza oko 23.30 sati, na plaži na umaškom području, postupali prema 28-godišnjem slovenskom državljaninu i 25-godišnjoj slovenskoj državljanki zbog nepridržavanja pravila kućnog reda turističkog objekta.





Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže - rekli su iz policije.

Dodali su i kako od tri osobe koje su obavljale poslove privatne zaštite, dvije osobe nisu nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova po Zakonu o privatnoj zaštiti te će se protiv njih pokrenuti prekršajni postupak, dok će se za osobu koja je imala dopuštenje provesti ocjena zakonitosti postupanja.