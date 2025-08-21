Protiv trojice muškaraca podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, objavila je policija
Palicom tukli Slovence! Policija: 'Imaju lakše ozljede'; Odvjetnik žrtava: 'Ovo je sramotno...'
"Slovenskim državljanima pružena je liječnička pomoć te je utvrđeno kako su zadobili lakše ozljede, dok su hrvatski državljani odbili liječničku pomoć", dio je priopćenja istarske policije vezan za sukob zaštitara i slovenskih državljana na plaži na umaškom području.
Podsjetimo, do tučnjave je došlo 15. kolovoza u 23.30 sati, a cijeli napad je snimljen. Kako je i sama policija objavila, zaštitari su mladog Slovenca udarali rukama i nogama, dok je mlada slovenska državljanka dobila teleskopskom palicom po glavi. Na snimkama koje su nam dali vidi se brutalno premlaćivanje.
- Kako su oni to okarakterizirali kao lake tjelesne ozljede, to mi stvarno nije jasno. Vidjet ćemo što će reći državni odvjetnik - kratko nam je u nevjerici prokomentirao odvjetnik ozlijeđenih Slovenaca Milko Križanović, koji dodaje da je njegov ured policiji poslao dokumentaciju iz kojih se vidi da je riječ o teškim tjelesnim ozljedama.
Kako smo i ranije objavili, djevojka iz Slovenije ima teške tjelesne ozljede dijagnosticirane liječničkim nalazima. Doktori su utvrdili i distorziju vratne kralježnice i traumatski prijelom nosa sa zahvaćenim prednjim dijelom. Slovenski državljani poslali su nam i fotografije na kojima se vide teške ozljede - šavovi na glavi djevojke te slomljeni nos muškarca. Također, poslali su i fotografije zamotanih nogu.
Iz priopćenja se da iščitati i kako zaštitari nisu ni privedeni već su samo prijavljeni nadležnom tužiteljstvu. Podsjetimo, kriminalističko istraživanje ovog incidenta trajalo je punih šest dana.
Priopćenje PU istarske prenosimo u cijelosti:
Umaška je policija provela sveobuhvatno kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da su trojica hrvatskih državljana u dobi od 19, 46 i 57 počinili kazneno djelo nasilničko ponašanje. Također je utvrđeno kako je 46-godišnjak počinio i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari, dok se 57-godišnjaka tereti i za počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju.
