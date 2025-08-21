Obavijesti

News

Komentari 15
PREMLAĆIVANJE U SAVUDRIJI

Palicom tukli Slovence! Policija: 'Imaju lakše ozljede'; Odvjetnik žrtava: 'Ovo je sramotno...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Palicom tukli Slovence! Policija: 'Imaju lakše ozljede'; Odvjetnik žrtava: 'Ovo je sramotno...'
Foto: 24sata

Protiv trojice muškaraca podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, objavila je policija

"Slovenskim državljanima pružena je liječnička pomoć te je utvrđeno kako su zadobili lakše ozljede, dok su hrvatski državljani odbili liječničku pomoć", dio je priopćenja istarske policije vezan za sukob zaštitara i slovenskih državljana na plaži na umaškom području.

Podsjetimo, do tučnjave je došlo 15. kolovoza u 23.30 sati, a cijeli napad je snimljen. Kako je i sama policija objavila, zaštitari su mladog Slovenca udarali rukama i nogama, dok je mlada slovenska državljanka dobila teleskopskom palicom po glavi. Na snimkama koje su nam dali vidi se brutalno premlaćivanje. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Zaštitari napali Slovence u Savudriji 00:22
Zaštitari napali Slovence u Savudriji | Video: 24sata

- Kako su oni to okarakterizirali kao lake tjelesne ozljede, to mi stvarno nije jasno. Vidjet ćemo što će reći državni odvjetnik - kratko nam je u nevjerici prokomentirao odvjetnik ozlijeđenih Slovenaca Milko Križanović, koji dodaje da je njegov ured policiji poslao dokumentaciju iz kojih se vidi da je riječ o teškim tjelesnim ozljedama.

Kako smo i ranije objavili, djevojka iz Slovenije ima teške tjelesne ozljede dijagnosticirane liječničkim nalazima. Doktori su utvrdili i distorziju vratne kralježnice i traumatski prijelom nosa sa zahvaćenim prednjim dijelom. Slovenski državljani poslali su nam i fotografije na kojima se vide teške ozljede - šavovi na glavi djevojke te slomljeni nos muškarca. Također, poslali su i fotografije zamotanih nogu.

Iz priopćenja se da iščitati i kako zaštitari nisu ni privedeni već su samo prijavljeni nadležnom tužiteljstvu. Podsjetimo, kriminalističko istraživanje ovog incidenta trajalo je punih šest dana.

Priopćenje PU istarske prenosimo u cijelosti:

Umaška je policija provela sveobuhvatno kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da su trojica hrvatskih državljana u dobi od 19, 46 i 57 počinili kazneno djelo nasilničko ponašanje. Također je utvrđeno kako je 46-godišnjak počinio i kazneno djelo oštećenje tuđe stvari, dok se 57-godišnjaka tereti i za počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju.

STRAŠNO Policija objavila detalje užasa u Istri: Zaštitar curi razbio glavu palicom! Mlatili su i muškarca
Policija objavila detalje užasa u Istri: Zaštitar curi razbio glavu palicom! Mlatili su i muškarca
VIDEO: PREBILI SLOVENCE Odvjetnik Slovenaca koje su tukli zaštitari u Savudriji: 'Za događaj je odgovoran i hotel'
Odvjetnik Slovenaca koje su tukli zaštitari u Savudriji: 'Za događaj je odgovoran i hotel'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE TAJKUNA

Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'
MISLI DA JE MORE NJEGOVO

VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'

Kad sam ja uzela mobitel i krenula snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala, kazala je napadnuta žena o nevjerojatnim scenama na Kapriju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025