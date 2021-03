Dva tjedna nakon presude na Županijskom sudu u Splitu po kojoj je napravomćno osuđen na 40 godina zatvora, Filip Zavadlav je psihički potonuo. Njegov odvjetnik Branko Šerić, koji trenutačno radi na žalbi iako presudu još uvijek nije dobio, kaže nam da se nakon susreta u Splitu nije s njim vidio, odnosno nije ga posjetio u zatvoru u Gospiću.

- Nisam se ni čuo s njim jer Filip nije dobro, nije baš najbolje. Sve skupa nije dobro. Tako sam čuo iz zatvora, od psihijatra – kratko nam je rekao Šerić.



Zavadlav, nepravomoćno osuđen za ubojstvo Marina Bobana (24), Jurice Torlaka (38) i Marina Ožića Paića (25) u studenom prošle godine bio je skinut s terapije, a onda je nekoliko tjedana uoči presude opet počeo primati lijekove jer je patio od nesanice. I davanje njegovog iskaza je bilo odgođeno iz tog razloga.

Marcela Sunara, mlada žena kod koje je Zavadlav unajmio stan nekoliko mjeseci prije krvavog pohoda po splitskom Varošu, sa zanimanjem je pratila cijeli proces, posebno davanje iskaza i čitanje presude. Kaže nam kako se na njemu vidi da je loše.

- Ni prije nije bio dobro, a sada pogotovo. To što on priča da mu je dobro u zatvoru, to su bezvezarije, on samo prikriva kako se zapravo osjeća. Nije uopće svjestan, niti razumije što se događa. Svi misle da je neozbiljan jer priča gluposti, a on je samo zapostavljeno dijete koje je sada izašlo van. Filip samo želi pokazati da mu je ok, on tobože jede i uči, ali to ne znači da živi u realnosti. Kad se prvi put oglasio vidjelo se da je pod tabletama. Imao je tremu i pokušava to nekako prekriti – kaže Marcela.



Filip, kako smo ranije pisali, presudu i obrazloženje sutkinje Višnje Strinić slušao je mirno. U sudnici je bio i Filipov otac Ante, koji je i ranije dolazio na sve ročišta. Tijekom čitanja presude, otac je pokušavao zazvati sina, no on se od šoka nije obazirao.

Nakon obrazloženja sutkinje Strinić, osim odvjetnika Šerića, žalbu su najavili i iz državnog odvjetništva jer smatraju da se radi o tri teška ubojstva, a ne ubojstva.



- Radi se o kaznenim djelima koja su počinjena iz bezobzirne osvete - kazala je Rene Laura, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva.

To kategorički odbacuje odvjetnik Šerić koji tvrdi da je Zavadlav u trenutku počinjenja kaznenih djela bio neuračunljiv, a to isto pokušat će dokazati u žalbi.



- Sud je prihvatio tvrdnje obrane da se ne radi o motivu osvete. Ja sam s time zadovoljan. Upravo taj izostanak motiva me uvjerava da nije bio ubrojiv. Koji bi drugi bio motiv? - rekao je Šerić nakon čitanja presude na Županijskom sudu u Splitu.