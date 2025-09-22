Oglasila se i Rusija: Estonija povećava napetosti lažnom tvrdnjom o upadu ruskih aviona

Rusija je u ponedjeljak optužila članicu NATO-a Estoniju za lažnu tvrdnju da su tri ruska vojna zrakoplova narušila njezin zračni prostor, rekavši da Talin pokušava pojačati konfrontacijsku atmosferu. Estonija je u petak izjavila da su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i ostala ukupno 12 minuta prije nego što su bila prisiljena povući se.

„Smatramo da su ove izjave besmislene, neutemeljene i dio potpuno neobuzdane politike poticanja napetosti i izazivanja konfrontacijske atmosfere“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u ponedjeljak na upit o toj tvrdnji.

Peskov je rekao da Moskva nije čula Estoniju da kaže da ima dokaze koji potkrepljuju njezinu optužbu. Ruski piloti uvijek su djelovali u skladu s međunarodnim pravom, dodao je.

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi. Zapadni su dužnosnici tad ocijenili da Rusija time testira spremnost i odlučnost saveza.

"Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski zračni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tijekom kojeg su tri borbena zrakoplova ušla u naš zračni prostor, neviđeno je drsko", rekao je u petak ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna.

Predstavnici 32 zemlje NATO-a sastat će se u utorak ujutro u Bruxellesu, na zahtjev Estonije, kako bi razgovarali o ovom razvoju događaja, piše AFP.