UDARI NA RUSIJU

Ukrajinci digli u zrak skladište dronova. Rusi su od tamo htjeli poslati 19.000 letjelica

Piše Filip Sulimanec,
Ukrajinci digli u zrak skladište dronova. Rusi su od tamo htjeli poslati 19.000 letjelica
Prvi udar, još 29. kolovoza 2025. godine, izveli su vojnici Operativno-strateške skupine "Dnipro", pogodivši logističku točku za distribuciju dronova. Rezultat je uništenje golemih zaliha jurišnih dronova ruskog agresora, naveli su Ukrajinci

Rusija je pokušala organizirati isporuku streljiva raznih vrsta za 17. tenkovsku pukovniju 70. motorizirane streljačke divizije u blizini okupirane Bohdanivke u Luhanskoj oblasti, kao i podijeliti više od 19.000 bespilotnih letjelica različitih tipova za potrebe okupacijske vojske koja djeluje u Donjeckoj oblasti. Kijev je udarima 29. kolovoza i 18. rujna 2025. oštetio te ruske logističke centre, izvijestilo je Ukrajinsko ministarstvo obrane.

 - Prvi udar, još 29. kolovoza 2025. godine, izveli su vojnici Operativno-strateške skupine "Dnipro", pogodivši logističku točku za distribuciju dronova. Rezultat je uništenje golemih zaliha jurišnih dronova ruskog agresora. Na red su došla i neprijateljska skladišta streljiva 18. rujna 2025., kada su jedinice Oružanih snaga i Sigurnosne službe Ukrajine uništile pukovnijsko skladište streljiva ruskih okupacijskih snaga u Luhanskoj oblasti. Uz streljivo, izgorjela su i neprijateljska vozila - otkrili su iz ministarstva obrane.

S-400

Ruski sustav protuzračne obrane S-400 također je pogođen u Kaluškoj oblasti u zapadnoj Rusiji, izvijestile su ukrajinske snage za specijalne operacije 22. rujna, piše Kyiv Independent. Ukrajinski jurišni dronovi navodno su uništili jedan lanser sustava S-400 i radarski sustav nakon što su specijalne snage otkrile bateriju tijekom noći 5. rujna.

