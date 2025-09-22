Ukrajinci digli u zrak skladište dronova. Rusi su od tamo htjeli poslati 19.000 letjelica

Rusija je pokušala organizirati isporuku streljiva raznih vrsta za 17. tenkovsku pukovniju 70. motorizirane streljačke divizije u blizini okupirane Bohdanivke u Luhanskoj oblasti, kao i podijeliti više od 19.000 bespilotnih letjelica različitih tipova za potrebe okupacijske vojske koja djeluje u Donjeckoj oblasti. Kijev je udarima 29. kolovoza i 18. rujna 2025. oštetio te ruske logističke centre, izvijestilo je Ukrajinsko ministarstvo obrane.

- Prvi udar, još 29. kolovoza 2025. godine, izveli su vojnici Operativno-strateške skupine "Dnipro", pogodivši logističku točku za distribuciju dronova. Rezultat je uništenje golemih zaliha jurišnih dronova ruskog agresora. Na red su došla i neprijateljska skladišta streljiva 18. rujna 2025., kada su jedinice Oružanih snaga i Sigurnosne službe Ukrajine uništile pukovnijsko skladište streljiva ruskih okupacijskih snaga u Luhanskoj oblasti. Uz streljivo, izgorjela su i neprijateljska vozila - otkrili su iz ministarstva obrane.

S-400

Ruski sustav protuzračne obrane S-400 također je pogođen u Kaluškoj oblasti u zapadnoj Rusiji, izvijestile su ukrajinske snage za specijalne operacije 22. rujna, piše Kyiv Independent. Ukrajinski jurišni dronovi navodno su uništili jedan lanser sustava S-400 i radarski sustav nakon što su specijalne snage otkrile bateriju tijekom noći 5. rujna.