Obavijesti

News

Komentari 4
STRAVIČAN NAPAD

Oglasila se policija, istražuju brutalan napad u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Oglasila se policija, istražuju brutalan napad u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina...'
Foto: Ilustracija - Slaven Branislav Babic/PIXSELL, Canva

Jednom ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su, za sada, okvalificirane kao lake.

Zagrebačka policija izvijestila je da su u srijedu oko 15.30 sati dobili dojavu o sukobu maloljetnika na igralištu odgojno-obrazovne ustanove na području Novog Zagreba.
 
Jednom ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su, za sada, okvalificirane kao lake.
 
Temeljem početno potvrđenih informacija policijski službenici Policijske uprave zagrebačke ostvarili su kontakt s predstavnicima odgojno-obrazovne ustanove, usko surađuju s Hrvatskim zavodom za socijalni rad te je u tijeku obavljanje razgovora i prikupljanje obavijesti s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje.

DETALJI STRAVIČNOG NAPADA Užasno maloljetničko nasilje u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina. Rekli su da će ga ubiti...'
Užasno maloljetničko nasilje u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina. Rekli su da će ga ubiti...'

- Bila su dvojica i jedan od njih napao je trećeg dječaka. Bilo je to cipelarenje, a moj sin stao je u obranu i upozorio da to ne radi. Dvojac je pobjegao, ali su se nakon nekoliko minuta vratili, napali mog sina i rekla bih - nokautirali ga", ispričala je ranije za Net.hr majka koji tvrdi kako je njezin sin stradao u napadu učenika petog razreda...

Majka tvrdi kako su u napadu koristili bokser, a u razgovoru za Net.hr ispričala je da je bilo svega. Kaže kako je jedan od napadača njezina sina davio, drugi ga lupio šakom...

- Moj sin bio je iznenađen, završio je s rasječenom usnicom. Kući su ga dopratili drugi dječaci, skupina od njih sedam-osam, svi su do reda bili izbezumljeni zbog onog što se dogodilo - kaže majka i dodaje kako je jedan od napadača njezinom sinu kazao "Ubit ću te do smrti".

Tvrdi da se zna identitet napadača. O svemu je obaviještena škola, majka kaže da su dogovorili da njezin sin narednih dana ne ide na nastavu, dobit će i psihološku pomoć. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025