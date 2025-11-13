Oglasila se policija, istražuju brutalan napad u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina...'

Zagrebačka policija izvijestila je da su u srijedu oko 15.30 sati dobili dojavu o sukobu maloljetnika na igralištu odgojno-obrazovne ustanove na području Novog Zagreba.



Jednom ozlijeđenom maloljetniku liječnička je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a ozljede su, za sada, okvalificirane kao lake.



Temeljem početno potvrđenih informacija policijski službenici Policijske uprave zagrebačke ostvarili su kontakt s predstavnicima odgojno-obrazovne ustanove, usko surađuju s Hrvatskim zavodom za socijalni rad te je u tijeku obavljanje razgovora i prikupljanje obavijesti s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje.

- Bila su dvojica i jedan od njih napao je trećeg dječaka. Bilo je to cipelarenje, a moj sin stao je u obranu i upozorio da to ne radi. Dvojac je pobjegao, ali su se nakon nekoliko minuta vratili, napali mog sina i rekla bih - nokautirali ga", ispričala je ranije za Net.hr majka koji tvrdi kako je njezin sin stradao u napadu učenika petog razreda...

Majka tvrdi kako su u napadu koristili bokser, a u razgovoru za Net.hr ispričala je da je bilo svega. Kaže kako je jedan od napadača njezina sina davio, drugi ga lupio šakom...

- Moj sin bio je iznenađen, završio je s rasječenom usnicom. Kući su ga dopratili drugi dječaci, skupina od njih sedam-osam, svi su do reda bili izbezumljeni zbog onog što se dogodilo - kaže majka i dodaje kako je jedan od napadača njezinom sinu kazao "Ubit ću te do smrti".

Tvrdi da se zna identitet napadača. O svemu je obaviještena škola, majka kaže da su dogovorili da njezin sin narednih dana ne ide na nastavu, dobit će i psihološku pomoć.