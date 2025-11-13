Obavijesti

DETALJI STRAVIČNOG NAPADA

Užasno maloljetničko nasilje u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina. Rekli su da će ga ubiti...'

Užasno maloljetničko nasilje u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina. Rekli su da će ga ubiti...'
Foto: CANVA, ilustracija

Da je dječak mog sina lupio 10 centimetara dalje, u sljepoočnicu, ne znam kako bi završio... Kao onaj muškarac u Sloveniji? Ne mogu vjerovati da se to dogodilo mom djetetu, priča šokirana majka...

"Bila su dvojica i jedan od njih napao je trećeg dječaka. Bilo je to cipelarenje, a moj sin stao je u obranu i upozorio da to ne radi. Dvojac je pobjegao, ali su se nakon nekoliko minuta vratili, napali mog sina i rekla bih - nokautirali ga", priča za Net.hr majka koji tvrdi kako je njezin sin teško stradao u napadu učenika petog razreda...

Do incidenta o kojem majka govori došlo je, prema njezinim riječima, u srijedu 12. studenog na području Novog Zagreba. Tvrdi kako je korišten i bokser...

U razgovoru za Net.hr ispričala je da je bilo svega. Kaže kako je jedan od napadača njezina sina davio, drugi ga lupio šakom...

- Moj sin bio je iznenađen, završio je s rasječenom usnicom. Kući su ga dopratili drugi dječaci, skupina od njih sedam-osam, svi su do reda bili izbezumljeni zbog onog što se dogodilo - kaže majka i dodaje kako je jedan od napadača njezinom sinu kazao "Ubit ću te do smrti".

Tvrdi da se zna identitet napadača. O svemu je obaviještena škola, majka kaže da su dogovorili da njezin sin narednih dana ne ide na nastavu, dobit će i psihološku pomoć. 

- Da je dječak mog sina lupio 10 centimetara dalje, u sljepoočnicu, ne znam kako bi završio... Kao onaj muškarac u Sloveniji? Ne mogu vjerovati da se to dogodilo mom djetetu. To se može svima dogoditi, nasilje je postalo normalno? Šokirala sam se i što sam u Klaićevoj srela u hodniku onu djecu koja su iz Splita došla na Interliber pa su ih napali na Trgu. Zar je nasilje postalo normalno? Ovdje više nema mjere - kaže majka za Net.hr.

Škola je potvrdila incident.

- Odmah čim smo dobili obavijest o ovom incidentu provjerili smo snimke videonadzora te o događaju obavijestili policiju, s kojom smo u kontaktu - poručuju iz škole i kažu da su zgroženi...

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

