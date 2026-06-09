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TRAGEDIJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Oglasila se škola nakon smrti učenika (9) u Velikoj Gorici: 'Izražavamo sućut obitelji...'

Piše 24sata,
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Oglasila se škola nakon smrti učenika (9) u Velikoj Gorici: 'Izražavamo sućut obitelji...'
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Iz škole ističu kako surađuju s nadležnim tijelima koji provode izvide i da ne mogu davati detalje o okolnostima tragedije dok ne završe službeni postupci.

Velikogorička škola, u kojoj se u ponedjeljak ugušio devetogodišnji učenik tijekom obroka, izrazila je sućut obitelji preminulog mališana poručivši da su u potpunosti uz njih u ovim teškim trenucima. Ističu kako surađuju s nadležnim tijelima koji provode izvide i da ne mogu davati detalje o okolnostima tragedije dok ne završe službeni postupci. Za Net.hr su rekli i kako su podnijeli zahtjev za suradnju s Timom za krizne intervencije kako bi se pružila psihološka pomoć svim učenicima i zaposlenicima koji su bili prisutni tijekom tragedije ili su pogođeni njome. 

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Roditeljima ostalih učenika će, dodaju, poslati posebnu obavijest o svemu.

- O događaju su bez odgode obaviješteni nadležna policijska postaja, Hitna medicinska pomoć, osnivač Grad Velika Gorica i nadležno upravno tijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih - kažu iz škole.

Dječak je jučer tijekom odmora jeo krafnu, no u jednom se trenu počeo gušiti. Iako su mu učiteljice priskočile u pomoć, a brzo je stigla i Hitna, djetetu nije bilo spasa. Učiteljica i djelatnici Hitne oživljavali su ga čak 50 minuta.

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