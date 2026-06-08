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TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Piše Veronika Miloševski,
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Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli

Dijete je bilo pod velikim odmorom, živahno, skakalo, smijalo se. Jeo je krafnu i očito je udahnuo veći zalogaj u dišni put. Djeca koja su bila pored njega su rekla da je poplavio, prestao disati i izgubio svijet i srušio se, rekla je za RTL dežurna liječnica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanja Kos, koja je sudjelovala na intervenciji. 

Podsjećamo, u školi u Velikoj Gorici u ponedjeljak se ugušio učenik drugog razreda osnovne škole...

Kos je dodala da su učiteljice, koje su pozvale Hitnu pomoć, započele postupak oživljavanja. U učionici su učiteljice pristupile masaži srca i davale umjetno disanje. Dijete je tada, kaže, već bilo plavo i nije reagiralo na doziv ni dodir. 

- Nije disalo i nije mu radilo srce. Pristupili smo dalje postupku oživljavanja, do trenutka kada smo primijetili da dijete ne reagira. Još dodatno su se primijetile pojave sigurnih znakova smrti. Prekinuli smo oživljavanje u 15.35 minuta - rekla je Kos za RTL.

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta.  Kos navodi da su napravili sve što su mogli.

PREVELIKA TUGA Dječak (9) se ugušio u V. Gorici u školi: 'Pokušali smo sve što smo mogli. Velika tragedija'
Dječak (9) se ugušio u V. Gorici u školi: 'Pokušali smo sve što smo mogli. Velika tragedija'

- Od naprednih mjera oživljavanja, lijekova, reanimacije. Iznimno nam je svima žao, iskrena sućut obitelji - rekla je Kos.

Na pitanje koliko su ovakve situacije rijetke ili česte, liječnica ističe da se ovakve stvari, nažalost, događaju. Važno je da se na vrijeme prepozna je li riječ o lakšem ili težem gušenju i primijeni prva pomoć. U ovom slučaju se nažalost ništa nije moglo učiniti kako bi se spasilo dijete. 

Liječnica pojašnjava da postoje dva tipa gušenja. Ono lakše se prepozna jer čovjek može djelomično udahnuti i smeta mu hrana, no kašlje pa ga treba poticati na kašljanje. 

Kod težeg gušenja osoba prestaje govoriti, disati i ne može udahnuti te ne kašlje.

- Tada treba zadati pet udaraca mekim dlanom na području između lopatica po leđima, svaki put pogledati je li hrana izletjela. Ako ne uspije, radi se Heimlichov hvat kod osobe koja je pri svijesti. Provučete ruke ispod pazuha, šaku čvrsto stisnutu smjestite u područje mekog gornjeg dijela trbuha, drugom šakom primate i radite pet potisaka nazad i prema gore. Svaki put pogledati je li hrana izašla van - navodi liječnica, piše Net.hr.

UČENIK 2. RAZREDA Tragedija u V. Gorici: Učenik (9) ugušio se tijekom obroka u školi. Nisu ga uspjeli spasiti...
Tragedija u V. Gorici: Učenik (9) ugušio se tijekom obroka u školi. Nisu ga uspjeli spasiti...

Učenik je, navodi, isti tren kako se počeo gušiti poplavio, prestati disati i izgubio svijet.

Kaže da je ovo bila iznimno teška intervencija.

- Emotivno je u svakom slučaju, uvijek je teško kada se nekome ovako nešto dogodi. Kod djece nam je najteže, kada sve napravite, a ne možete ga vratiti u život. Teško svima pada, od obitelji, učiteljica, koga u školi i nas djelatnika Hitne pomoći - ističe Kos. 

U utorak bi u školu trebao stići krizni tim Ministarstva da se pruži pomoć učenicima i učiteljima. 

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