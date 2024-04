Oglasili se iz DP-a: 'Čvrsto kao stijena stojimo na svojim načelima. Ne odustajemo!'

Domovinski pokret odbio je poziv Nikole Grmoje iz Mosta na razgovore oko formiranja 'antiHDZ' vlade. Podsjetili su i kako je svojedobno Most odbio suradnju s njima, te da je sada kasno za predomišljanje.

Oko svega su se sada oglasili i službenim priopćenjem koje prenosimo u cijelosti u nastavku.

- Godinama i mjesecima prije izbora Domovinski pokret pozivao je na zajednički nastup svih suverenističkih opcija na izborima za Hrvatski sabor. Činio je to i prije izbora 2020. godine, ali i prije lokalnih izbora u Zagrebu 2021. Ukazivali smo na jednostavnu matematiku i činjenicu da samostalnim nastupima svih opcija na izborima gubimo desetak mandata i slabimo vlastite pozicije. Na sve pozive na zajedništvo i zajednički nastup na izborima Most se oglušio. I ne samo da se oglušio, nego je takve pozive ismijavao i izrugivao.

Izbori su pokazali da smo ponovno bili u pravu. Iako su Domovinski pokret i Most kumulativno dobili 50,000 glasova više nego na izborima 2020. - ostvaren je samo jedan mandat više ako se zbroje mandati obje opcije. Mandati su prosuti zbog Mostova, i ne samo Mostova, odbijanja ideje zajedništva. Sadašnje Mostovo pozivanje na okupljanje i formiranje antiHDZ Vlade, pri čemu spominju nekakve nekompromitirane dijelove Domovinskog pokreta, nije samo neozbiljno i bahato, nego predstavlja i novi prilog povijesti hrvatske političke hipokrizije. Odbijali su ideju zajedništva suverenističkih snaga, a sada bi slagali nekakvu Vladu uz pomoć Sandre Benčić i platforme Možemo! Gdje je Most bio do sada? Očito je uz osiguravanje vlastitih fotelja u Saboru, što im je ključno i najvažnije, pripremao i teren za Vladu ideološkog moratorija.

Domovinski pokret govori isto ono što je govorio i prije izbora, što se ne može reći za političke prevrtljivce kakvih je prepuna politička scena. Inzistiramo na načelima, a ne na jeftinoj političkoj trgovini. Naš je cilj provedba naših programskih točaka od kojih se kao prve ističu demografija, zaštita hrvatskih granica i obnova hrvatskog sela. Domovinski pokret čvrsto kao stijena stoji na svojim načelima. Od njih ne odustajemo - poručili su iz DP-a.