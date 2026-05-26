NAKON IZVIDA

Oglasio se Holding: Blažević je podnio ostavku, a upravljanje preuzima zamjenica Mihalić!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zgrada Zagreba?kog holdinga | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Uprava Zagrebačkog holdinga zaprimila je neopozivu ostavku direktora Vodoopskrbe i odvodnje (VIO) Marka Blaževića nakon obavijesti o izvidima istražnih tijela u društvu, a do izbora novog direktora upravljanje preuzima zamjenica Janja Mihalić, priopćili su u utorak iz Holdinga.  Stručne službe Vodoopskrbe i odvodnje u potpunosti surađuju s istražnim tijelima radi što bržeg i učinkovitijeg rasvjetljavanja svih okolnosti, naglasili su iz Holdinga. 

Dosadašnji direktor ViO-a Blažević istaknuo je kako neopozivom ostavkom želi zaštiti ugled Društva. 

"Odluku o ostavci donio sam potaknut saznanjem da se provode izvidi koji djelomično obuhvaćaju procese u domeni moje osobne odgovornosti. Ne osjećam se odgovornim niti krivim za radnje koje mi se stavljaju na teret te sam uvjeren da će se to utvrditi u daljnjoj istrazi", istaknuo je. 

Holding o videu s Autobusnog: 'Pregledavamo sve kamere da vidimo je li netko razbio staklo'

 Blažević navodi kako je svjestan da novonastala situacija može narušiti povjerenje javnosti prema Društvu te da neopozivom ostavkom želim zaštititi ugled Društva, "spriječiti bilo kakav negativan utjecaj procesa koji je u tijeku na realizaciju budućih dugogodišnjih kapitalnih projekata Društva te osigurati da se zadrži potpuno povjerenje u transparentnost i zakonitost poslovanja Uprave Društva”.

S obzirom na zakonsku tajnost istražnih radnji, Zagrebački holding i ViO u ovom trenutku ne mogu iznositi dodatne detalje niti komentirati postupak, poručili su.

