Oglasio se iranski vrhovni vođa Mojtaba: 'Ništa od pregovora!'

Nakon tjedana šutnje i nagađanja o njegovoj sudbini, novi iranski vrhovni vođa, Mojtaba Hamnei, prvi se put obratio javnosti nakon što je naslijedio oca ubijenog u američko-izraelskom napadu krajem veljače. U oštrom i beskompromisnom govoru, Hamnei je reagirao na ubojstvo šefa Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Larijanija, odbacio bilo kakvu mogućnost deeskalacije sukoba i postavio niz ultimatuma regionalnim i svjetskim silama, prenosi BBC.

Njegov istup potvrđuje da Teheran, unatoč teškim gubicima u samom vrhu vlasti, namjerava nastaviti s ratobornom politikom, gurajući Bliski istok dublje u sukob.

Glavna poruka govora bila je izričito odbijanje bilo kakvih ponuda za prekid vatre ili pregovore, koje su posljednjih dana pokušavale isposlovati posredničke zemlje. Hamnei je jasno poručio kako Iran neće pristati na deeskalaciju sve dok, kako je rekao, "Sjedinjene Države i Izrael ne budu poraženi".

Ovaj tvrdolinijaški stav gasi sve nade u brzo smirivanje tenzija koje su dovele do blokade Hormuškog tjesnaca i drastičnog skoka cijena nafte na svjetskim tržištima. Novi vođa potvrdio je da će taj strateški prolaz, ključan za globalnu opskrbu energentima, ostati zatvoren kao sredstvo pritiska na iranske neprijatelje.

Odlučan odgovor na ubojstvo Larijanija

Središnji dio govora bio je posvećen ubojstvu Alija Larijanija, jedne od najmoćnijih figura režima, kojeg su mnogi analitičari smatrali "de facto" ratnim vođom i mozgom iranskog sigurnosnog aparata nakon smrti prethodnog ajatolaha. Larijani je ubijen u preciznom izraelskom zračnom napadu u blizini Teherana, zajedno sa sinom i nekoliko tjelohranitelja.

Mojtaba Hamnei proglasio je Larijanija "mučenikom" i pohvalio njegovu "vizionarsku ulogu" te karijeru dugu gotovo pola stoljeća. Upozorio je kako njegova smrt neće proći bez posljedica.

​- Iran neće odustati od osvete za krv svojih mučenika - poručio je Hamnei, najavljujući "odlučan i žaljenja vrijedan" odgovor neprijatelju.

Ultimatum susjedima i zahtjev za odštetom

Novi vrhovni vođa uputio je i izravan ultimatum susjednim zemljama koje na svom teritoriju imaju američke vojne baze, zahtijevajući njihovo hitno zatvaranje. Upozorio ih je da moraju jasno odabrati stranu u sukobu ili će se suočiti s posljedicama.

Osim toga, Hamnei je iznio i financijski zahtjev, tražeći isplatu ratne odštete za štetu nanesenu Iranu. Zaprijetio je da će, u slučaju odbijanja, Iran zaplijeniti ili uništiti imovinu svojih protivnika. Ponovio je i nepokolebljivu podršku savezničkim skupinama u regiji, poput Hezbollaha u Libanonu i Hutija u Jemenu, nazivajući ih ključnim stupovima u borbi protiv "cionističke pobune".

