Oglasio se ZET nakon stravičnog napada na njihov bus: Policija je pronašla i uhitila napadača

Vozač ZET-a, otac dvoje male djece, u subotu u 23.47 proživio je strašan napad kod Bundeka. Muškarac mu je razbijao stakla na busu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Napad putnika na vozača autobusa Zeta | Video: čitatelj/24sata

- Vozio sam autobus na relaciji Velika Gorica - Glavni Kolodvor. Taj mladić je nasumično zaustavljao aute i udarao je u stakla. Onda sam naišao ja. U busu je bilo nekoliko putnika, a on je stao pred autobus i počeo je udarati u staklo. Vikao je da će me ubiti, kazao nam je vozač ZET-ovog autobusa pa dodao:

- Cijelo vrijeme je govorio da će me ubiti. Lupao je u staklo nogama, rukama i glavom. Taj prizor je bio strašan. Još se tresem. Krhotine stakla su mi rasjekle ruke, a komadić mi je upao i u oko. On je htio ući kroz to staklo u bus. Bojao sam se za svoj život. Prije nekoliko mjeseci sam već proživio jedan napad kad me čovjek udario šakom.

O svemu se službeno oglasio i ZET.

'U subotu, 18. svibnja u 23.47 sati na Aveniji Većeslava Holjevca, pješak je iz neutvrđenih razloga prišao autobusu linije 268 te je nakon verbalnih prijetnji vozaču ZET-a razbio vjetrobransko staklo. Prilikom loma stakla vozač je pretrpio ozljede te mu je pružena liječnička pomoć, a zahvaljujući brzoj reakciji policije, počinitelj je uhićen', javili su.

Kako ozlijeđeni vozač kaže, njegove kolege i on se često susreću sa sličnim slučajevima.