OGORČENI Maturanti iz Zagreba pisali ravnateljici: 'Dali ste nam primjer kakvi ne želimo biti...'

Maturanti XII. gimnazije u Zagrebu poslali su ravnateljici Jadranki Vlahovec poruku u kojoj su iznijeli niz prigovora na njezin rad.

Podsjetimo, Vlahovec je nedavno trima nastavnicama izrekla opomene pred otkaz zbog događaja od 21. svibnja, posljednjeg dana nastave za maturante. U opomenama je navela da je, nakon pregleda snimki videonadzora, utvrdila kako su nastavnice toga dana, tijekom sedmog nastavnog sata, snimale maturante dok su se međusobno polijevali vodom i pritom oštećivali školsku imovinu.

Dodatno, jednu od nastavnica optužuje da je bila u učionici dok su se maturanti međusobno špricali vodom te da im je dopuštala izlazak iz učionice radi punjenja pištolja vodom. Opomenute nastavnice odbacuju optužbe koje im se stavljaju na teret, a na njihovu stranu stali su i maturanti, prenosi Maxportal.

"Ovu poruku ne pišemo olako ni ishitreno. Šaljemo je kao generacija koja je posljednje četiri godine provela u XII. gimnaziji i koja ima pravo reći kako je doživjela svoje srednjoškolsko obrazovanje. Četiri godine nad nama ste provodili represiju. Ukidali ste događanja po školi koja su unosila radost i zajedništvo među učenike. Ukidali ste fakultativne nastave koje smo voljeli i koje su mnogima bile razlog da u školu dolaze s više entuzijazma.

Mijenjali ste nam razrednike i nastavnike na godišnjim bazama. Mijenjali ste nam predmetne profesore. Zbog Vas su naši omiljeni profesori odlazili iz škole i dobivali neopravdane opomene. Inzistirali ste na najstrožim pedagoškim mjerama, čak i onda kada su naši profesori smatrali da one nisu u skladu s Pravilnikom ni odgojno opravdane", poručili su maturanti, prenosi Maxportal.

Zagreb: Otvorena nova školska zgrada XII gimnazije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Pokušavali ste nam braniti terenske nastave, skraćivati maturalno putovanje i određivati njihove destinacije bez uvažavanja naših želja. Na kraju ste nam otkazali i ispraćaj te svečanu podjelu naših svjedodžbi, trenutke koje svaka generacija pamti kao dostojanstven završetak jednog važnog životnog poglavlja. A kada smo odlučili sami organizirati da naš posljednji dan u XII. gimnaziji završi svečano i veselo, kada smo pokušali stvoriti uspomenu koju nam nitko ne može oduzeti, Vi ste, u nemogućnosti da kontrolirate situaciju, podijelili Upozorenja pred otkaz našim razrednicama i nastavnicima. Onima koji su nam četiri godine bili drugi roditelji.

Onima koji su nas učili, pazili, slušali i razumjeli. Koji su ostajali nakon nastave kako bi nam objasnili još jednom. Koji su vjerovali u nas kada mi nismo vjerovali u sebe. Koji su nas učili ne samo gradivu, nego i poštenju, odgovornosti, hrabrosti i ljudskosti. Koji su nam bili uzor", dodali su.

Zagreb: Otvorena nova školska zgrada XII gimnazije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Ne tražimo da se slažete s nama. Ne očekujemo ni da ćete razumjeti ovu poruku. Ali želimo da znate da je ona izraz našeg razočaranja i tuge što smo kraj svog srednjoškolskog obrazovanja dočekali u atmosferi zabrana, straha i kažnjavanja ljudi koje najviše poštujemo. Maturalna zabava bila je proslava svih uspomena, prijateljstava, neprospavanih noći, ispita, smijeha i ljudi koji su obilježili naše odrastanje i zato vam HVALA što se na njoj niste pojavili jer nam je bilo predivno i prvi put smo osjetili kako je to biti u školskom okruženju bez nekoga tko nas konstantno kontrolira kao da smo u zatvoru, bez nekoga tko nas na hodniku ne pozdravlja i drži se kao da smo nevidljivi i umjesto da nam budete uzor vi ste bili sve suprotno.

Stoga, draga ravnateljice, ovim putem nadamo se da će neka naša riječ doprijeti do vašeg srca za koje znamo da negdje duboko imate i da ovo nećete primiti kao neku kritiku već kao mali podsjetnik da smo i mi ljudi. I želimo vam zahvaliti jer ste nam dali pravi primjer kakvi ljudi u životu ne želimo postati", zaključili su.