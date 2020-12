Ogorčeni maturanti: 'Ponašaju se kao da ne postojimo, nije fer'

POBUNA SREDNJOŠKOLACA Zbog izmjene popisa lektire za državnu maturu nakon zakonskog roka više od 8000 učenika potpisalo je peticiju...

<p>U samo tri dana prošli tjedan više od 8000 maturanata, vjerojatno i drugih srednjoškolaca, potpisalo je peticiju svojih kolega protiv Marinkovićeva “Kiklopa” na državnoj maturi.</p><p>Frku je izazvala odluka Ministarstva znanosti da odobri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja naknadno uvrštenje ovoga djela u popis lektire koja bi se mogla naći na eseju na maturi iz hrvatskog jezika. Zbog zbrke s katalozima i gradivom na lanjskoj maturi, NCVVO je pogreškom zaboravio u ovogodišnje kataloge uvrstiti roman.</p><h2>Ima li još pogrešaka? </h2><p>No grupa maturanata odlučila je da tu zbrku više ne želi trpjeti. Kako kažu, to je nepravda.</p><p>- Stvar nije u ‘Kiklopu’, nego u njihovu postupku. Ionako čitamo tu knjigu za lektiru, Zbog nečije tehničke pogreške naknadno su ga dodali na već objavljeni popis, a rok za objavu kataloga bio je 1. listopad. I to je to. Kao da se ništa nije dogodilo. Pitamo se postoji li još takvih pogrešaka. Smatramo da svatko treba stajati iza svojih postupaka. Ako su pogriješili, neka budu dosljedni u svojoj prvotnoj odluci pa bila ona i pogrešna ili, u ovom slučaju, nepotpuna - govore nam učenici 4. c razreda zagrebačke Prirodoslovne škole “Vladimir Prelog”.</p><p>Oni su pokrenuli peticiju koja je “eksplodirala” među njihovim kolegama i zapravo pokazala prave razmjere pritiska kojemu su srednjoškolci izloženi, s “Kiklopom” i bez njega.</p><h2>Zaostalo gradivo </h2><p>- Problem je puno veći. On leži u činjenici da smo vjerovali Katalogu, napravili plan priprema, da smo u panici jer ne znamo dokad ćemo ići fizički u školu ili će se nastava u jednom trenutku početi odvijati online. U panici smo hoćemo li i sa svojim profesorima stići obraditi sve gradivo, hoćemo li uspjeti nadoknaditi izgubljeno vrijeme i nastavni sadržaj još od štrajka, potresa, korone... - kaže nam Ema Sekol (18), a na njezine riječi nadovezuje se Mario:</p><p>- Svi se ponašaju kao da nas nema, donose odluke koje se tiču direktno nas i misle da ćemo šutjeti. No odlučili smo ovaj put reći što mislimo. Što je sljedeće što će mijenjati? Ako ovako krše vlastite propise, onda to znači da si mogu dopustiti da mijenjaju i ispitne kataloge za matematiku, filozofiju...?</p><h2>Podcjenjuju ih </h2><p>Ipak nisu očekivali ovakvu reakciju, a uz golemu podršku, stiglo im je, kažu, i ponešto kritika.</p><p>- Kažu nam kako smo lijeni pročitati desetak stranica, ali to nije istina. Pa bez problema čitamo knjige po dvjesto, tristo stranica. Matura nam je bitna, bez nje nemamo diplomu, a ljudi nas ovako podcjenjuju - komentira Lucija.</p><p>Kao učenici prirodoslovnog smjera jedne od najtraženijih zagrebačkih škola u posljednjih nekoliko godina, oni itekako dobro znaju što je učenje. Josip, dvostruki državni matematički pobjednik, kaže kako im je državna matura vrlo važna, jer to je ispit bez kojeg ne mogu završiti srednju školu, a određuje im i koji fakultet će upisati. Važno je, kaže, raditi tijekom cijele srednje škole, nitko se ne spašava pripremama u nekoliko mjeseci, no ne žele da ih gurka kako tko stigne.</p><h2>Mnogo veći problem </h2><p>- Nismo sigurni kakva nas budućnost čeka. Mi smo generacija koja se ne brine samo o tome hoćemo li uspješno položiti maturu i upisati željeni fakultet. Mi se borimo s puno većim problemima i frustracijama - hoćemo li se zaraziti, hoće li nam roditelji završiti u bolnici, hoćemo li moći urediti kuće nakon potresa... Zbog svega toga osjećamo se izigrano i neshvaćeno. Pa zar je kao ‘točka na i’ stvarno morala doći ova odluka o naknadnom dodavanju još jednoga djela na popis - ističe Ema. Dosad su, kažu, šutjeli, učili, razumjeli, podržavali nastavnike, mučili se u online nastavi, po cijele su dane pod maskama, a ne vide svjetlo na kraju tunela.</p><p>- Ta neizvjesnost nam je baš grozna, svaki dan iščekujemo da nas pošalju online, i mi i nastavnici. Pa onda i oni brzo obrađuju gradivo, što brže. Ako završimo online, nećemo moći tako raditi. I onda nas još ovako razočaraju, a od nas očekuju da smo odgovorni - nadovezuje se Mario.</p><p>Peticiju šalju ministru i očekuju razumijevanje.</p><p>- Nemamo ništa protiv mature ni protiv njezine provedbe.</p><h2>'Tražimo dosljednost' </h2><p>Ne tražimo ništa više, ali ni manje od onoga kroz što su prolazile generacije maturanata prije nas. Tražimo samo dosljednost provedbe, a ta je provedba započela onoga dana kad je NCVVO objavio Katalog znanja - zaključuju maturanti koji od ponedjeljka, sad je i to konačna odluka, prelaze u online.</p><p>A njihovi kolege srednjoškolci u strukovnim školama susreću se s još jednim problemom - praksom koja će opet čekati bolje dane. Tako će, primjerice, buduće frizerke stručne predmete s nastavnicama odrađivati na virtualnim satovima uživo.</p><h2>'Šišanje preko Teamsa' </h2><p>- S obzirom na iskustvo od proljetos, sad smo pripremljeni za online nastavu. Prebacili smo se na Teamse, koji su bolja aplikacija za konferencijske pozive, a za model imaju lutke. A model može biti i mama, ili će ošišati tatu - kaže nam Darinka Štampar Šmaguc, ravnateljica Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu. Njihovi će praktikumi čekati učenice, vježbe će se nadoknaditi, no ozbiljan problem je praksa u salonima. Kako nam kaže ravnateljica, unatrag mjesec dana većina salona s manjom kvadraturom otkazala je prasku učenicama i nitko ne zna kako će se to nadoknaditi.</p><p>S mladim ugostiteljima je još i gore. Dosta kafića i restorana nakon ovog lockdowna neće se ni otvoriti, pa neće biti ni prakse, ali ni posla.</p>