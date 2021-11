Građani koji su nam javili da im zbog tuđe pogreške ne izdaju COVID potvrde ni pet dana kasnije ne uspijevaju riješiti svoj problem. Postupili su kako je preporučila Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) i opet se ništa nije dogodilo.

POGLEDAJTE VIDEO

- Nakon vaše objave, napisala sam mail sa zahtjevom za ispravkom podataka i isti poslala na covidpotvrde@hzjz.hr. Došla je samo povratna šablonska informacija u kojoj me unaprijed mole za strpljenje zbog gužve. Sve što su u mom slučaju trebali napraviti jest napisati na drugu primljenu dozu doslovce ‘druga doza’. Ne mogu vjerovati da za dvije riječi i dva klika treba pet dana. Pitam se kolikim su ljudima pogriješili te to ne stižu - kaže Aurelija M. (25) iz Zagreba, koja nije izolirani slučaj kad su u pitanju problemi s COVID potvrdama. Upravo zbog ovih potvrda i komplikacija koje mogu izazvati prilikom ulaska na radno mjesto, mnogi građani, koji se nisu imali namjeru cijepiti, odradili su i ovu “pandemijsku dužnost”.

Malo je reći da su ogorčeni zbog propusta i pogrešaka ljudi koji im upisuju podatke. Ne toliko jer su pogriješili, nego zbog nemogućnosti rješavanja njhovih porešaka.

- Oni koji su krivo upisali podatke ne moraju sad pisati puste dopise, zvati unedogled telefonske brojeve na koje se nitko ne javlja. Pa to je kao da imate dodatan posao koji vam nitko ne plaća, ali vas kažnjavaju ako isti ne odradite. Pod kaznom smatram testiranje na koje ćemo morati ići jer nemamo COVID potvrde iako smo se cijepili - dodaje Aurelija M., koja je drugi dozu Pfizera primila 22. listopada, no na obje doze su napisali “prva doza” pa joj sustav onemogućuje da dobije COVID potvrdu.

Brojevi telefona koje spominje su +00385 91 468 3074, +385 91 468 3069 i +385 91 468 3078, koje se može zvati od 8 do 12 sati od ponedjeljka do subote. No konstantno su zauzeti ili vas jednostavno izbace s linije. Nadležne službe kojima smo slali upite do danas nisu odgovorile koliko građana ima ovakav i sličan problem, a očito da ni kontakti na koje su uputili građane nisu rješenje.

Provjerili smo je li svoj problem uspjela riješiti Zagrepčanka Ljiljana Brajković, o kojoj smo takođr pisali. Ona je drugu dozu Moderne primila još u lipnju. Kad ju je htjela izvaditi, doznala je da je “netko” umjesto njenog imena upisao ime Mirna Tomašković. Ljiljana radi u javnoj ustanovi i bez COVID potvrde ne može na posao, a ne može ni do COVID potvrde iako je cijepljena. I ona je po naputku AKD-a poslala zahtjev kao i Aurelija na mail i zvala, no potvrdu i dalje ne može dobiti. Ovi se građani pitaju zašto moraju biti “građani drugog reda” zbog tuđih pogrešaka i nesposobnosti pretrpanog sustava da rješava probleme. Gospođa Ljiljana će od ponedjeljka morati na testiranje, kao i oni koji nisu preboljeli koronu i nisu se cijepili, iako je cijepljena. Cijena jednog PCR testa je 390 kuna. Pitanje je koliko će se novca baciti u vjetar zbog banalnih pogrešaka tijekom upisa cijepljenih.