Nakon vijesti da sljedeći tjedan građani neće kao prvu dozu moći primiti cjepivo Pfizera, već samo kao drugu dozu i docjepljivanje oglasio je i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Navode da se ovaj i sljedeći tjedan očekuje malo kašnjenje isporuke cjepiva od svega nekoliko dana, ali napominju da će već u prvom tjednu prosinca ponovno početi dolaziti velike količine tog cjepiva protiv COVID-19 . Poručuju kako će cjepiva biti više nego dovoljno za sve i da se cijepljenje može odvijati bez zastoja.

Priopćenje HZJZ-a donosimo u cijelosti:

Proteklih je tjedana došlo do povećane potražnje za cjepivom Comirnaty proizvođača Pfizer/BioNtech iz nekoliko očekivanih razloga. Ponajprije, u Hrvatskoj je to uz Vaxzevria (Astra Zeneca) cjepivo najčešće korišteno cjepivo protiv COVID-19 kojim je provedeno cijepljenje tijekom cijele 2021. godine. To se cjepivo ujedno koristi i za dovršetak cijepljenja kod osoba koje su započele cijepljenje Vaxzevria (Astra Zeneca) cjepivom te kao booster doza kod osoba cijepljenih i cjepivom Comirnaty i cjepivom Vaxzevria. Sada posljednjih tjedana pojačan je interes necijepljenih osoba koje među ostalim najčešće potražuju cjepivo Pfizera za provedbu cijepljenja.

Obzirom se ovaj i sljedeći tjedan očekuje malo kašnjenje isporuke Pfizerova cjepiva od svega nekoliko dana te da će već u prvom tjednu prosinca ponovno početi dolaziti velike količine tog cjepiva protiv COVID-19, cjepiva će biti više nego dovoljno za sve, a cijepljenje se može odvijati bez zastoja. Valja napomenuti da su Pfizerovo i Modernino cjepivo oboje po vrsti mRNA cjepiva te da su podjednako učinkovita u pružanju zaštite od teških oblika bolesti COVID-19 i smrtnih ishoda te bolesti kod osoba koje su razvile zadovoljavajući imunološki odgovor nakon cijepljenje. Svih cjepiva ima dovoljno za nastavak provedbe cijepljenja protiv COVID-19.