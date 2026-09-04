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VIŠECIJEVNI RAKETNI SUSTAV

Ogorec o novom hrvatskom naoružanju: 'To je ozbiljno oružje, po NATO standardima'

Piše Filip Sulimanec,
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Ogorec o novom hrvatskom naoružanju: 'To je ozbiljno oružje, po NATO standardima'
Foto: Profimedia
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To bi bila ozbiljna akvizicija jer Hrvatska nikada nije imala balističke rakete, rekao je Marinko Ogorec

Vlada odlučuje o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih sustava Chunmoo. Radi se o višecijevnom raketnom sustavu tvrtke Hanwha Aerospace koji je namijenjen preciznim udarima na većim udaljenostima. Prema podacima proizvođača Hanwha Aerospace, sustav je postavljen na visokopokretljivo vozilo konfiguracije 8x8 i može koristiti različite vrste raketa i projektila.

Hanwha Aerospace navodi tri glavna tipa vođenog streljiva za sustav Chunmoo - CGR-080, CTM-MR i CTM-290. CGR-080 je vođena raketa kalibra 239 milimetara dometa do približno 80 kilometara. Chunmoo može nositi do 12 takvih raketa, po šest u svakom od dva lansirna kontejnera.

CTM-MR projektil je srednjeg dometa, približno 160 kilometara, dok je CTM-290 taktička balistička raketa dometa do 290 kilometara. Jedan lanser može nositi dvije rakete CTM-290. Time Chunmoo iz istog sustava omogućuje djelovanje na ciljeve na udaljenostima od nekoliko desetaka pa sve do gotovo 300 kilometara.

Vojni analitičar i nekadašnji vojni izaslanik u Rusiji Marinko Ogorec govori nam da se radi o oružju zapadnog standarda.

 - Riječ je o južnokorejskom sustavu koji je predviđen za interoperabilnost sa zapadnim/NATO oružanim snagama i koji već koriste članice NATO-a, među njima Poljska, a Norveška ga je naručila. Poljaci imaju više iskustva od nas u južnokorejskom oružju jer nabavljaju njihove tenkove i samohodne topove. Po trenutačnim informacijama oni su zadovoljni s južnokorejskom vojnom industrijom. Ovo je sustav za velike daljine, spominje se domet od 300 kilometara. Po ulozi i kategoriji može se uspoređivati s ruskim sustavima poput Smercha i Uragana, ali Chunmoo raspolaže drukčijom kombinacijom modularnosti, precizno vođenog streljiva i dometa. Sustavi koji potječu iz vremena Jugoslavije kao što su Vulkan ili sovjetski BM Grad su jednostavno relikt vremena iako se Grad i dan danas koristi u Ukrajini - objasnio je Ogorec.

CHUNMOO K239 Hrvatska nabavlja južnokorejski raketni sustav. Dolaze balističke rakete s dometom 300+ km
Hrvatska nabavlja južnokorejski raketni sustav. Dolaze balističke rakete s dometom 300+ km

Prema dosad objavljenim informacijama, hrvatska bi nabava trebala uključivati i CTM-290 dometa do 290 kilometara.

 - To bi bila ozbiljna akvizicija jer Hrvatska kao samostalna država dosad nije imala taktičke balističke projektile ovog tipa. Bivša Jugoslavija raspolagala je sovjetskim sustavima poput Lune-M/FROG-7, ali riječ je o starijim, nevođenim taktičkim raketama koje se ne mogu izravno uspoređivati s modernim vođenim balističkim projektilima. Ne bi ih uspoređivao s kineskim CM-400AKG koje ima Srbija jer se one ispaljuju iz aviona, a ove s kopna. Od tih zemaljskih sustava je zanimljiv ruski Iskander koji se pokazao kao opasno oružje, te iranske rakete koje je upoznao cijeli svijet - rekao je Ogorec te dodao da se nada da se radi o sredstvu odvraćanja.

 - Nadam se da će to biti sredstvo odvraćanja, a ne ofenzivno oružje. Najbolje je da nikada ne morate koristiti oružje koje ste kupili. Chunmoo definitivno je oružje odvraćanja isto kao i HIMARS ili Rafali. Istina je da se svi naoružavaju, ali činjenica je da se preko 20 godina ništa nije ulagalo u oružje. Nije bilo nabavke novih sustava, štoviše došlo je do strahovite stagnacije oružanih snaga, a sada smo u situaciji da u kratkom vremenu moramo puno toga obnoviti. Još uvijek smo 'tanki' kod PZO-a. Trebam nam ozbiljan sustav integrirane protuzračne obrane. To su sustavi koje moramo kupovati jer ih na žalost ne proizvodimo - zaključio je Ogorec.

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