Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević...
VIDEO Detalji noćne drame u Solinu: S buktinjom se borilo više od 90 vatrogasaca...
Sinoć kasno navečer izbio je požar na području Ninčevića kod Solina. Kako saznajemo od vatrogasaca požar je izbio oko 22,50, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu.
Više od 90 vatrogasaca sa 29 vozila, uspjelo je zaustaviti vatreni stihiju.
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- U jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala - rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
Tijekom noći 30 vatrogasaca je ostalo dežurati i nadzirati opožareno područje.
- Požar u Ninčevićima nije prouzročio evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća - potvrdili su nam vatrogasci.
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