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NAGORJELA JEDNA ŠTALA

VIDEO Detalji noćne drame u Solinu: S buktinjom se borilo više od 90 vatrogasaca...

Piše Luka Safundžić,
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VIDEO Detalji noćne drame u Solinu: S buktinjom se borilo više od 90 vatrogasaca...
Foto: čitatelj/24sata
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Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević...

Sinoć kasno navečer izbio je požar na području Ninčevića kod Solina. Kako saznajemo od vatrogasaca požar je izbio oko 22,50, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu. 

Više od 90 vatrogasaca sa 29 vozila, uspjelo je zaustaviti vatreni stihiju. 

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Požar u Solinu VIDEO
Požar u Solinu | Video: čitatelj/24sata

- U jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala - rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

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Tijekom noći 30 vatrogasaca je ostalo dežurati i nadzirati opožareno područje.

- Požar u Ninčevićima nije prouzročio evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća - potvrdili su nam vatrogasci. 

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