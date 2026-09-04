VIDEO Detalji noćne drame u Solinu: S buktinjom se borilo više od 90 vatrogasaca...

Sinoć kasno navečer izbio je požar na području Ninčevića kod Solina. Kako saznajemo od vatrogasaca požar je izbio oko 22,50, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu.

Više od 90 vatrogasaca sa 29 vozila, uspjelo je zaustaviti vatreni stihiju.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar u Solinu | Video: čitatelj/24sata

- U jednom trenutku vatra se probila između kuća, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti da plamen zahvati objekte. Prema prvim informacijama, nagorjela je jedna štala - rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Tijekom noći 30 vatrogasaca je ostalo dežurati i nadzirati opožareno područje.

- Požar u Ninčevićima nije prouzročio evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća - potvrdili su nam vatrogasci.